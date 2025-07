Bogika a kemoterápia utolsó szakaszában jár, de nincs hová hazatérnie, steril szobára gyűjtenek

Hogy a kislány beteg, ez tavaly novemberben vált nyilvánvalóvá. A vizsgálatok megállapították, hogy Boglárka leukémiás.

A kis hercegnő már nagyon szeretne meggyógyulni és elfelejteni a leukémiás időszakot. Fotó: Családi felvétel

Aluszékonnyá vált a kislány, ez volt a jele a betegségnek

– Az óvodában azt vették észre, hogy Bogi aluszékonnyá vált, nem nagyon akart már játszani sem. Elvittem orvoshoz, aki vérvételre utalt bennünket. Súlyos vérszegénységet állapítottak meg, majd a csontvelővizsgálat azt is megállapította, hogy a kislányom akut limfoid leukémiás, ami a csontvelői eredetű vérképző sejtek daganatos burjánzása által alakul ki. A kezelést azonnal elkezdték a klinikán. Többek között kemoterápián esett át vénásan, illetve gyógyszeresen. Szteroidot is kapott. Elérkeztünk a kezelések utolsó szakaszához, még 2-2 és fél hónap van hátra. Most újból kemoterápiában részesül Bogika, ami miatt újból nagyon legyengült a szervezete – sorolta az édesanya. Boglárkának nagyon szép, derékig érő szőkésbarna haja volt, amit már az első kemoterápia alatt elveszített. Azóta kinőtt a hajacskája, de az újabb kezelés miatt megint kihullott. Bogika most is a klinikán van, édesanyjával együtt.

A leukémiás kislány most újra kemoterápiás kezeléseket kap

– Az újabb kezelésekkel alacsony lett Bogikám sejtszáma, nagyon legyengült a szervezete. Legtöbbször csak fekszik, alszik, és mesterségesen kell táplálni. Már tudom, hogy ez a kezelés velejárója és ha túlesünk rajta, akkor már jobb lesz, de elmondhatatlan látni a gyermekem szenvedését, küzdelmét a kórral. Az orvosok biztatnak bennünket, hogy jó felé haladunk a gyógyulás útján.

Az édesanya elmondása szerint a kislány már nehezen viseli a betegségét. Érthető okokból sokszor nyűgös, sokat sír, mindig kint szeretne lenni, de most a kórtermet sem hagyhatja el.

A családot azonban nemcsak Bogika betegsége sújtja.

Egyedül maradtak...

– A férjem december-január fordulóján jelentette be, hogy el akar válni. Azt megengedte, hogy a kezelés végéig nála maradhassunk. Nekem, még a kapcsolatunk előttről van egy kis saját, sorházi házam Mezőhegyesen, amit azonban, hogy beköltözhető legyen, fel kell újítani. A fürdőszoba már elkészült, de a lakást ki kell festeni, mosógépet kell vennünk és ami a legfontosabb, hogy Boginak ki kell alakítani egy úgynevezett tiszta szobát, mert a kezelésektől legyengült immunrendszerét védeni kell a fertőzésektől. Többek között burkolat-, ajtó- és ablakcsere kell, lemosható falfestés. Bútoraink sincsenek. GYOD-ot kapok és emelt családi pótlékot. Így összesen 280 ezer forintom jön össze havonta, ebből tartom el most magunkat.

Nagyon sokba kerül nekünk az utazás. Mi nem tudunk tömegközlekedéssel bejutni Vásárhelyről a szegedi klinikára.

Van, hogy a sógornőm tud segíteni, de sokszor taxit kell hívnunk. Volt, hogy egy héten csak az utazásra 50 ezer forintunk ment el – sorolta az édesanya, aki családi segítséggel sem tudja egyedül megfelelővé tenni a mezőhegyesi lakást.