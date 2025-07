Valami elképesztő történik Mórahalmon minden este, a Lovas színház idén a lelkedbe markol

Idén nyáron is varázslatos élményekkel várja a közönséget a Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház. A település határában működő különleges játszóhely immár tizenegyedik évadát kezdte meg, és továbbra is a hazai vidéki színházi élet egyik legizgalmasabb színfoltjaként működik.

Lovas színház a Futó-Dobó Lovasközpontban, Mórahalmon. Archív Fotó: Csányi Cintia

Lovas színházi élmény Mórahalmon

A Futó-Dobó Lovasközpont fedett arénájában kialakított színházterem 324 állandó ülőhellyel, illetve mobil lelátókkal akár 1000 fős közönséget is képes volt befogadni. Ennek köszönhetően az előadások időjárástól függetlenül, kényelmes körülmények között zajlottak. A városból különjáratú Buba busz szállította a nézőket a helyszínre és vissza, ezzel is elősegítve a zavartalan szórakozást.

Különleges előadás a fedett arénába

A színház – amely a Nemzeti Lovas Színház vidéki központjaként működik Pintér Tibor vezetésével – idén is sokszínű műsorkínálattal rukkolt elő. A június 28-án a Honfoglalás című rockoperával elindított évad során a közönség 14 produkciót láthat. A különleges műsorfolyam során operettek, musicalek, családi zenés darabok és gálaműsorok is színesítik a repertoárt. A látványos színházi produkciókban nemcsak profi színészek, hanem kaszkadőrök, lovasok és valódi paripák is közreműködnek.

Szilaj és Zabolátlan - Szilaj 2. a láthatáron

A város egyik legfontosabb kulturális attrakciójáról korábban sajtótájékoztatón számoltak be. Molnár András igazgató elmondta, hogy Mórahalom mindig is nagy figyelmet fordított a minőségi szórakozást kínáló színházi, előadó-, alkotóművészeti és koncerttevékenységekre. A kultúra és a közművelődés a település számára nemcsak kötelezettség, hanem valódi küldetés. Hangsúlyozta, hogy a város minden eszközzel azon dolgozik, hogy kulturális kínálatát országos és nemzetközi térképre emelje. Legközelebb július 17–18-án, csütörtökön és pénteken várják a lovasszínház szerelmeseit a Szilaj és Zabolátlan – Szilaj 2. című produkciókra.