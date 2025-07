Búzaszemekből hidat építenek – határokon átívelő akció a rászorulókért – videóval

A Magyarok Kenyere kezdeményezést 2010-ben indította útjára Korinek László pécsi jogászprofesszor, a keretében búzát, lisztet gyűjtenek, amiből kenyeret sütnek. Hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében hét helyszínen, Szegváron, Hódmezővásárhelyen, Csongrádon, Mórahalmon, Makón, Derekegyházon és új helyszínként Tiszaszigeten várták az adakozó gazdákat a búzával – mondta el Szél István, a megyei agrárkamara elnöke. Utóbbi helyszínen jártunk, ahol Mihálffy Béla országgyűlési képviselő és Szél István is segített az átvételben, a mérlegelésben, a zsákok pakolásában.

A Magyarok Kenyere akcióban a szegedi körzetben ismét szépen gyűlt a búza. Fotó: Karnok Csaba

Magyarok Kenyere

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem akcióban idén Magyarországon több mint 110, a határokon túl pedig több mint 200 gyűjtőpontra várták, várják a gazdákat – említette meg Horváth Vivien, a karitatív program ügyvezetője, programvezetője. Ezek közül az egyik a tiszaszigeti Agrárpark volt, ahova hétfőn már kora reggeltől érkeztek az adományok. Azok is részt vehetnek benne, akik nem búzát termesztenek, pénzzel vagy más adománnyal, a lényeg a segítésen, a karitatív tevékenységen van, idén például a székelyföldi árvízkárosultak helyzetén igyekeznek majd könnyíteni.

Adományok

Birta András, a szegedi körzet egyik falugazdásza elmondta, 10 óráig már 80 adomány érkezett, és reményét fejezte ki, hogy elérik a 100-as számot – később kiderült, ez bőven sikerült. Azt is közölte, hogy a körzetben 58 ezer hektáron termesztettek őszi búzát 4,9 tonnás hektáronkénti termésátlaggal. Elhangzott: az adományok átadása, a hagyományokhoz hűen idén is az adventi időszakban lesz, akkorra már elkészül a Csongrád-Csanád vármegyei búzából sült kenyér is.

– A magyar gazdák tudják a dolgukat, köszönöm idei aktivitásukat is – közölte Mihálffy Béla, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki megemlítette, hogy Brüsszelben csökkenteni akarják a nekik irányzott, célzott agrártámogatást, de a magyar kormány ezt nem hagyja, megvédi az érdekeiket az Európai Unióban is.

Eredmény, vendéglátás

Az adományozó gazdákat a tiszaszigeti Agrárparkban sült kolbász, finom házi kenyér és a töltött káposzta várta. A szegedi körzetből fél 2-ig 144 adományozó jelent meg a gyűjtőponton, ami több mint 6 ezer kiló, vagyis 6 tonna búzát jelentett addig, de a gyűjtés még 15 óráig folytatódott.