Kínai lesz a MediaMarkt?

A kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com hivatalos nyilvános vételi ajánlatot tett a német MediaMarkt és Saturn elektronikai áruházláncokat tulajdonló Ceconomy AG-re – írja az MTI.

Kínai tulajdonba kerülhet a MediaMarkt? Fotó: Fejer Bálint

Végleg megváltozik a MediaMarkt?

Az ajánlattevő cég szerdai közleménye szerint a JD.com leányvállalata, a Jingdong Holding Germany GmbH részvényenként 4,60 euró készpénzt kínál a Ceconomy részvényeseinek. Ez az ajánlat 43 százalékkal haladja meg a részvények három hónapos átlagárát.

A Ceconomy legnagyobb részvényese jelenleg a Kellerhals társalapító család, amely a részvények 29,2 százalékát birtokolja. A család érdekeltségébe tartozó Convergenta az ajánlat sikeres lezárását követően is megtartaná részesedésének 25,35 százalékát. Emellett a JD.com több jelentős részvényessel is megállapodást kötött, akik összesen 31,7 százalékos részvénycsomaggal vállalták az ajánlat elfogadását, ebbe beletartozik a Kellerhals-család tulajdonában lévő 3,81 százalék is.

Több mint ezer üzlettel van jelen Európában

A Ceconomy több mint ezer üzlettel van jelen 11 európai országban, és a 2023/24-es pénzügyi évben 22,4 milliárd euró árbevételt ért el, amelynek közel negyede online értékesítésből származik. A JD.com szerint a tranzakció nem jár majd elbocsátásokkal vagy telephelybezárásokkal. Az ázsiai vállalat elkötelezett a Ceconomy márkaszerkezetének legalább öt évig tartó fenntartása mellett.

Az üzlet megnyitná a JD.com számára az ajtót a francia Fnac Darty elektronikai kereskedelmi lánchoz is, hiszen a Ceconomy több mint 23 százalékos részesedéssel rendelkezik benne.