Még mikrohullámú sütőt is édesanyja fejéhez vágott a vita során, súlyos büntetésre számíthat

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt egy különösen visszaeső férfi ellen, aki tavaly novemberben brutális módon bántalmazta idős édesanyját csongrádi otthonukban.

Az asszony fejét találta el a mikrohullámú sütővel, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. Fotó: Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

Mikrohullámú sütőt is anyjának hajított a vita során

A vádirat szerint a férfi és édesanyja között este alakult ki vita, miután az asszony kritikus megjegyzést tett fia életvitelére. A férfi ekkor dühbe gurult, és nemcsak szavakkal sértegette az asszonyt, hanem több tárgyat, egy befőttesüveget és egy mikrohullámú sütőt is a fejéhez dobott, amelyek el is találták. A bántalmazás azonban ezzel nem ért véget: a férfi többször ököllel megütötte édesanyját, majd a nő mindkét kezét a forró kályhához szorította, súlyos égési sérüléseket okozva. Az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, fizikai fájdalmain túl a történtek lelkileg is megviselték.

A vádlott korábban is követett el erőszakos bűncselekményeket, így a hatóság különösen visszaesőként kezeli. Az ügyészség súlyos testi sértés minősített esetével vádolja, az ítéletet a Szentesi Járásbíróság fogja meghozni.