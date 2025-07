A bűnöző állandósult jelzője az, hogy minden hájjal megkent. Azaz: ravasz, megfontolt, felkészült, ügyes, ezért aztán mi, egyszerű állampolgárok óriási hátrányban vagyunk velük szemben. Ha végiggondoljuk, ez tulajdonképpen logikus, hiszen előbbieknek más dolguk sincs, mint kitervelni a bűncselekményt, mi viszont közben éljük az életünket és nemigen jut eszünkbe, hogy célponttá válhatunk. De mindezzel együtt is előfordulhat, hogy a rosszban sántikálót elhagyja a szerencse és az adott pillanatban átpártol hozzánk.

Ösztönösen lendítette a térdét

Erre jó példa annak a csanádpalotai nőnek az esete, aki annak idején valóságos hőstettet hajtott végre: tökön rúgta és megfutamította a rablót. Szakértők szerint ilyen helyzetben nem érdemes ellenállni, mert a történetnek könnyen rossz vége lehet, és éppen azért, mert a tettesnek megvan a felkészültségből eredő helyzeti előnye. Amikor jó másfél évtizede, mindjárt a történtek után beszéltem a palotai amazonnal, azt mondta, természetesen őt is váratlanul érte a dolog és egyszerűen ösztönösen lendítette a térdét. Akkor, bevallotta, nagyon félt, utóbb viszont úgy vélte, ha valaki újra betörne hozzá, biztosan ellátná az ő baját is. A helyzetet a maga javára fordító hölgy egyébként – utánajártam – ma is él.

Minden hájjal megkent, mégis pórul járt

Lehetne még sorolni a hasonló sztorikat pórul járt zsiványokról. Utólag már szórakoztató történeteikkel a rossz oldalon állóknak is szeretnénk üzenni: legyenek tényleg megfontoltak. Gondolják át, egyáltalán nem biztos, hogy sikerrel járnak, és inkább ne kockáztassanak, adják fel terveiket. Ágyékon rúgott kollégájuk sem úszta meg a fájdalommal. A csoportosan elkövetett rablásért akár tíz év börtön is kiróható – és igen, elkapták.