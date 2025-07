Csak letette őket a tuja alá, majd eltűnt – öt kiskutyát mentett meg a Mogyoró Menedék az utolsó pillanatban

A Mogyoró Menedék természetesen nem hagyja magukra a kiskutyákat, mivel azonban telt házban vannak, így a kéthetes karantén megoldása sem egyszerű feladat.

Még nagyon kicsik, 5-6 hetesek a keverék kiskutyák, akiktől megszabadult a gazdájuk és rejtélyes módon kerültek a szentesi Mogyoró Menedék Szegvári úti telephelyére. Fotó forrása: Mogyoró Menedék

Úgy tették le a kiskutyákat, mint megunt tárgyakat...

Szerdán 5 kiskutyát tett be valaki a Mogyoró Menedék kapuján. Már ebből is könnyedén baj lehetett volna.

– A tuja környezetében kennelek vannak. Ha a kiskutyák elindulnak arra, akkor a nagyobb kutyák akár szét is marcangolhatták volna őket. Szerencsére időben megtaláltuk a kicsiket, de annak az embernek a viselkedése, aki behozta őket, felháborító. Szó szerint úgy rakta le őket, mint megunt tárgyakat, még akkor is, ha levelet is hagyott mellettük az illető – mondta Kovács Ildikó, a menedék vezetője.

A levél így szól: „Szíves elnézésüket kérem, az út szélén szedtem fel ezeket a kiskutyákat, nem tudtam hová tenni őket.”

Telt házas a Mogyoró Menedék

– Nem így „segítünk” egy állaton, nem így oldjuk meg, ha valami gond van. Mi nem gyár vagyunk, nem végtelen erőforrásokkal rendelkező menhely. Már így is telt házban dolgozunk, sokszor saját erőből, időből, pénzből. Miközben ma is állatorvoshoz rohantunk más kutyákkal, és épp próbálunk rendet tartani, egyszer csak újabb életeket nyomtak a nyakunkba – titokban, szó nélkül. Beszélnünk kellett volna, hogy közösen találjunk megoldást – fogalmazott a menhely vezetője.

A kiskutyák körülbelül 5–6 hetesek, vagyis még az anyukájuk mellett lenne a helyük. A gazda valószínűleg meg akart szabadulni a szaporulattól. Most nemcsak a kicsik szenvednek az anyakutya hiányától, hanem a mamakutya is, mert ha van még teje, akkor tejlázat is kaphat.

A gazdának szólnia kellett volna

– Ha a gazda szólt volna, hogy nem kellenek a kiskutyák, akkor is segítettünk volna, hogy legalább addig maradhassanak, amíg szopnak, és vittünk volna nekik ennivalót is, amíg be nem tudjuk fogadni őket, mert nem győzöm hangsúlyozni: telt ház van nálunk, 110 körüli kutyánk van. És igen, van, hogy nem azonnal tudunk befogadni, de addig is, amíg helyünk lesz, segítünk. Már ott elkezdtük volna a féreghajtást, amit most itt a menedékben teszünk meg. A kiskutyák nagyon bolhásak, az élősködőktől is megszabadítjuk őket – sorolta Kovács Ildikó.