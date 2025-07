Rekordszámú fészek 48 perce

Sokan vészhelyzetnek hiszik, de valójában a természet csodája – A természet egyik legszebb trükkje zajlik épp Mórahalmon

Bár apad a vízszint, ebben az esetben aggodalomra semmi ok: rekordszámú madárfészekről számoltak be természetvédők. A mórahalmi Nagyszéksós-tó vízszintje nyáron természetes módon csökken, de ez nem tragédia, hanem az ökológiai ciklus része. A ritka fajok visszatérése is azt bizonyítja, hogy a tó továbbra is kiváló élettér a madarak számára.

Hiába csökken a tó vízszintje, ez egy szikes tó esetében teljesen természetes. Sőt, mint azt Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi titkára elmondta, a mórahalmi Nagyszéksós-tó idei madárköltési szezonja igazi sikertörténetként vonul be a természetvédelmi krónikákba: rekordmennyiségű partimadár-nevelés zajlott a területen, köztük olyan ritka fajokkal, amelyek évek óta nem mutatkoztak. A mórahalmi Nagyszéksós-tó idei állapota eddig példás: a természet tette a dolgát, a madarak sikeresen költöttek, a tó időben száradt ki, ahogy egy szikes tónak illik. Fotó: Török János Mórahalmi Nagyszéksós-tó: természetes változás – A vízszint nyári csökkenése ugyan szemet szúrhat a laikus szemlélőnek, ám a szakértők szerint aggodalomra semmi ok, ez a szikes tavak természetes ritmusának része – hangsúlyozta a szakember, aki már várta a kiszáradó tó miatt aggódó újságírók hívását. Gólyatöcsök, gulipánok és egy meglepetésvendég Tokody elmondta, a költési szezon kiemelkedően sikeres volt: 142 pár gólyatöcs és 87 pár gulipán nevelte sikeresen fiókáit a tó környékén. Sőt, nyolc év után ismét visszatért a széki lile, hazánk egyik legveszélyeztetettebb vízparti madárfaja. Ez különösen biztató jele annak, hogy a tó ökológiai állapota megfelelő és kedvező életteret kínál a fokozottan védett fajoknak is. A fiókák már kirepültek, sokuk a közeli csatornához vonul, ahol tovább táplálkoznak, fejlődnek. A csatornában június végéig víz állt, így a madarak megfelelő vízellátottsággal bíró környezetben nevelhették utódaikat. A vízszintcsökkenés nem probléma, teljesen természetes A Nagyszéksós-tó, mint minden szikes tó, időszakos vízállású, ez a természetes viselkedése. Az őszi-téli csapadékok feltöltik a medret, majd a tavaszi és kora nyári esők még tovább növelik a vízszintet. Azonban nyár közepére, különösen a tartós hőség és az erős szél hatására, a tó természetesen kiszárad. Ez nem hiba, nem „rossz vízgazdálkodás”, hanem a szikes tavak ökológiai ciklusának szerves része. A szakember hozzátette, ha a kiszáradás túl korán, például áprilisban történne, az valóban veszélyeztetné a madárfészkeket, de ez idén nem következett be. A költési időszak zavartalanul végbement, a fiókák felerősödve repültek ki a fészekből.

Védett élőhely kihívásokkal A szikes tavak, mint a Nagyszéksós-tó is, rendkívül ritka és érzékeny ökoszisztémák. Európában elsősorban a Kárpát-medencében, valamint keleten – Oroszország, Kazahsztán, Mongólia területén – fordulnak elő. Éppen ezért uniós szinten is kiemelt jelentőségű élőhelyeknek számítanak, amelyek különleges védelmet érdemelnek. A sötét múlt? – Sajnos a múlt században a kommunista időszak „földátformálási” törekvései során sok ilyen tóba csatornát vezettek, hogy mezőgazdasági vagy halgazdasági célokra alakítsák át őket. Ez történt a Nagyszéksós-tónál is: a bevezetett csatorna módosította a természetes vízjárást. Ma már egy vízvisszatartó műtárgy segítségével próbálják a vízmegtartást szabályozni, ami részben segít, de az eredeti, lefolyástalan tóviszonyokat csak korlátozottan tudja visszaállítani – magyarázta Tokody.

A Nagyszéksós-tó madarai Fotók: Török János

Turizmus és természetvédelem határán Tokody Béla hozzátette, a tó jelentős természeti értékei ellenére a mórahalmi önkormányzat turisztikai fejlesztésekben gondolkodik, ami hosszú távon hatással lehet a tó vízszintjére. Ha a víz szándékosan magasabban marad a nyári időszakban is, az a turizmus szempontjából előnyös lehet, ám a partimadarak természetes költési ciklusát befolyásolhatja. A szakértők szerint fontos megérteni: a szikes tavak lényege épp a változékonyságukban rejlik. A kiszáradás nem kudarc, hanem része a rendszernek, amely évszázadok óta így működik. Ha ezt elfogadjuk, akkor a természetvédelem és a turizmus nem kizárják, hanem kiegészíthetik egymást.

