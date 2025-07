Még tombol a nyár, de a Nap már korábban búcsúzik, és ez befolyásolja a mindennapjainkat is

Ahogy a nyár a vége felé közeledik, egyre többen veszik észre, hogy már nem kel fel olyan korán a Nap, mint júniusban, és az esték is hamarabb borulnak sötétségbe. Nem érzékcsalódásról van szó, a természetes fény mennyisége valóban csökken, sőt, augusztus közepétől ez a folyamat érezhetően felgyorsul.

KÉPALÁ Napéjegyenlőség felé tartunk: augusztus közepétől gyorsul a fény csökkenése, a napkelte és napnyugta ideje is látványosan változik, bár még kánikula van, de a természet már az őszt készíti elő. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

A fény fokozatos csökkenése

A nyári napforduló (június 21.) után a Föld pályájának és tengelyferdeségének következtében a nappalok hosszúsága fokozatosan csökken. Júliusban ez a változás még alig észrevehető, de augusztus közepétől naponta akár két-három perccel is rövidebb lesz a világos időszak. A csökkenés üteme egészen szeptember végéig gyors marad, amikor is elérjük az őszi napéjegyenlőséget.

Több mint egy órát veszítünk

A folyamatot pontos adatok is alátámasztják. Például Szegeden:

Július 15-én a Nap 4:58-kor kelt és 20:30-kor nyugodott, vagyis a nappal 15 óra 32 perces volt.

Augusztus 15-ére ez már 5:36-os napkeltét és 19:47-es napnyugtát jelent – tehát csupán 14 óra 11 perc világosságot.

Szeptember 1-jén pedig 5:58 és 19:15 közé szorul a fényes idő, alig 13 óra 17 perccel.

Ez egyetlen hónap alatt több mint egyórás veszteséget jelent, leginkább az esti órák rovására. A napkelte is egyre későbbre tolódik, de az érezhetőbb változást a napnyugta idejének látványos előretolódása okozza.

Hatása mindennapi életünkre

A fény csökkenése nemcsak természetrajzi érdekesség, hanem kézzelfogható hatással van a mindennapi életünkre. A szabadtéri munkák – különösen a mezőgazdasági és építőipari feladatok – szervezésekor kulcsszerepet játszik, hogy mennyi ideig lehet világosban dolgozni. A közlekedésbiztonság is kiemelten érintett: gyalogosoknak, kerékpárosoknak már augusztustól érdemes gondoskodni megfelelő világításról, fényvisszaverő eszközökről, hiszen a szürkület korábban köszönt be. Az autósoknak is ajánlott nagyobb figyelemmel közlekedni a félhomályos útszakaszokon. Nem utolsósorban a fényhiány pszichés hatásai is egyre inkább jelentkezhetnek. A csökkenő természetes fény mennyisége sokaknál okozhat fáradékonyságot, rossz közérzetet, vagy az úgynevezett „őszi melankóliát”. Ennek megelőzésére jó módszer, ha tudatosan több időt töltünk napfényben, akár munka közben, akár hétvégi programként.