Ha csak egy cikket olvasol el ma, legyen ez

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink kedden:

Szegeden született gasztrocsoda, tarolt a toplistán Katkó Krisztina szerelemprojektje

Lóri implantátuma most először kapcsolta be a hangokat, ezt hallotta elsőnek a tizenegy éves kisfiú

Sokk és undor a villamoson, olyat művelt a szatír, amit sohasem felednek az utasok

Egy ház árát veszítették el másodpercek alatt, több millió forint vált köddé

Egy egymillió Spotify-hallgatóval rendelkező rockbandáról derült ki, zenészei nem is léteznek

A Tisza Pártot mentegeti a Zelenszkij-barát ukrán hírportál

Napi infó

Időjárás

A napi csúcshőmérséklet eléri a 32 °C-ot, míg a reggeli minimumok 18 °C körül alakulnak. A HungaroMet figyelmeztetése szerint sárga riasztás van érvényben a térségben heves zivatar és felhőszakadás miatt. A záporokat villámlás, viharos szél, sőt jégeső is kísérheti, helyenként akár 25–30 milliméternyi csapadék is lehullhat rövid idő alatt. Emellett sárga szintű hőségriasztás is érvényben van, mivel a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 °C-ot.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a 25-ös és a 26-os km között hídvizsgálatot végeznek, ezért először a Röszke felé vezető oldalon zárják le a külső és a leállósávot, majd az ellenkező, főváros felé vezető oldalon szintén csak a belső sáv lesz járható a munkálatok idejére. A korlátozás miatt torlódásra kell készülni!

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Budapest felé, Kecskemét közelében, a 96-os és a 93-as km között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható.

- A főváros felé, a 116-os és a 115-ös km között burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért az érintett szakaszon csak a belső sáv járható.

- Röszke irányába, a 151-es és a 152-es km között, illetve a 163-as és a 165-ös km között hézagkiöntést végeznek, a külső és a leállósávot foglalják el a munkálatok idejére.