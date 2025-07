Ledobjuk az infóbombát, így biztos felkészülten kezded a napot

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Brutális látvány a baleset helyszíne a Kálvária sugárúton: felismerhetetlenre roncsolódott az autó – galériával

Ennek tilos lenne ennyire működnie, kipróbáltuk a nyár legmeglepőbb frissítőjét – galériával, videóval

Fürdőtó, amiről mindenki beszél: a mórahalmi csoda, ami felkavarta az állóvizet

Elképesztő baleset Domaszék környékén: képeken mutatjuk a helyszínt –galériával

Mi történik a testünkkel 1 nap, 1 hét, 1 hónap, 6 hónap és 1 év után, ha tartózkodunk az alkoholtól?

Nyomoz az ügyészség Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyében

Napi infó

Időjárás

Csongrád‑Csanád vármegyében változó időjárásra számíthatunk. A nap nagy részében kevés eső várható, és bár helyenként zápor előfordulhat, az eső mennyisége mérsékelt lesz. A hőmérséklet enyhébb marad: a nappali csúcsok körülbelül 27 °C, míg hajnalban 14 °C körül alakulnak.

Közlekedés

Szeged: Folyamatos a forgalom, később számíthatunk erősödésre a bevezető utakon , hidak környékén, a nagyobb csomópontoknál és a felújítások környékén is. A rakpart továbbra is zsákutca, bár mindkét irányból le lehet hajtani de áthaladni nem lehet. A Gogol utcába már csak az Agóráig közlekedhetünk és több szomszédos utcában is korlátozások vannak érvényben. A Cédrus Liget vonzáskörzetében is folytatódnak a munkálatok, figyeljenek a kihelyezett táblákra. A város több pontján javítják a villamospályát is, ezeken a szakaszokon fokozott figyelemmel autózzunk. A Derkovits fasor és Töltés utca sarkán mérnek, ahol nemrég kirakták a 30-as táblát.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kistelek térségében, a 151-es és a 152-es km között, Szeged közelében a 163-as és a 165-ös km között, Budapest irányába pedig Kiskunfélegyháza térségén a 116-os és a 115-ös km között hézagkiöntés miatt napközben lezárnak egy sávot.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.