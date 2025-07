Enélkül elindulhatsz otthonról, csak nem érdemes

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Megroggyant a piac: összeomlott a nyári gyümölcsszezon, két almáért akár 1400 forintot is elkérnek – videóval

Brutális ütközés az M5-ösön, az egyik autó a tetejére borulva állt meg – galériával

Meglepő ötlettel mentené meg egy fotográfus a hosszú ideje zárva tartó Kass Galériát

Nem hiszel a szemednek! Szuper cuki állatot örökített meg a Bedő vadkamerája – videóval

Magyar Péter mögött felsorakozott a bukott SZDSZ-es holdudvar

Egy új kutatás szerint az állatok reagálnak a növények titkos hangjaira (videó)

Időjárás

Alapvetően nyugodt, kellemes nyári időre számíthatunk Csongrád-Csanád vármegyében. A HungaroMet előrejelzése szerint a nap nagy részében napos vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A délutáni órákban a hőmérséklet eléri a 26 fokot, míg éjszaka 15 fok körüli minimumra hűlhet a levegő.

Közlekedés

Egyre erősödik a forgalom a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon és a belvárosban is. A rakpart továbbra is zsákutca, bár mindkét irányból le lehet hajtani de áthaladni nem lehet. A Gogol utcában és a Cédrus Liget vonzáskörzetében is folytatódnak a munkálatok, figyeljenek a kihelyezett táblákra.

A város több pontján javítják a villamospályát is. A Derkovits fasor és Töltés utca sarkán mérnek, ahol nemrég kirakták a 30-as táblát.

A mai kamionos felvonulás 19:00 órakkor indul a Sziksóstói kempingtől.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 105 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,9 Celsius-fok, Csongrádnál -134 centiméter, Mindszentnél - 7 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).