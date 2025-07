Hírek, időjárás, közlekedés: ezek nélkül ne indulj útnak hétfőn

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Olyat tett ez az árus a mórahalmi vásárban, amit még soha senki! – galériával

Meglepő dolog derült ki a pacalfőző-verseny zsűrijében: nem akarták elhinni, amit az egyik tag bevallott – galériával, videóval

Kezdőket támadnak az utakon a türelmetlen sofőrök, a szegedi oktatók már kamerával védekeznek

Kétmillió mérföld már mögötte van, mégis anyósa Suzukijával érkezett a legmesszebbről idelátogató kamionos – videóval

A Tisza Párt szakértője szerint szemétté fertőzik a magyar kukoricát

Lemondott a vezérigazgató, akit a csókkamera buktatott le a Coldplay-koncerten

Napi infó

Időjárás

Derült, napos idő valószínű, csak a késő délutáni órákban fordulhatnak elő északnyugat felől gomolyfelhők. Ezen a tájékon záporok, zivatarok sem kizártak. A szél egyre több helyen élénkül meg északnyugati irányból. A hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, különösen az Alföldön lesz forróság.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Budapest felé, Kecskemét közelében, a 96-os és a 93-as km között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a külső- és a leállósáv járható.

Szeged: Eddig a hétfő reggeli forgalom enyhébb a szokottnál , a nyári szabadságok miatt, de fokozatosan erősödhet, főleg a még mindig tartó felújítások miatt városszerte. A rakpart továbbra is mindkét irányból zsákutca, le lehet hajtani, de áthaladni nem. A Cédrus Ligetnél, a Bakay Nándor utcában a Mura utcánál félpályás lezárások vannak. Folytatódnak a munkálatok a Gogol utcában, emiatt annak vonzáskörzetében is több utca forgalmi iránya változott, valamint parkolási tilalom van érvényben, figyeljenek a kihelyezett táblákra, ne megszokásból közlekedjenek. A város több pontján javítják a villamospályát is, ezeken a szakaszokon fokozott figyelemmel autózzunk.

Programok Csongrád-Csanádban

