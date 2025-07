Legszuperebb infók a hét első napján

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Felháborító látvány fogadta vasárnap reggel a Kárász utcán sétálókat

Minden is kapható volt a dorozsmai vásáron, de ezt az egy árut úgy vitték, mint a cukrot – galériával, videóval

TOP 3 szegedi kollégium, amit imádnak a hallgatók – és még az árak is barátságosabbak a szegedi albérletekhez képest

A Helyőrségi Zenekar előadása szinte felrobbantotta a zsúfolásig megtelt Móra-parkot – galériával, videóval

Időjárás

Az időjárás a hajnali órákban 12 és 19 fok között fog alakulni, délutánra pedig 30 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A kánikula visszatérését elszórtan felhők fogják kísérni, de kimondottan nagy esőzésre nem kell számítanunk.

Közlekedés

Szeged: A Sándorfalv, Dorozsmai, Szabadkai úton és a Budapesti körúton már most is elég nagy a forgalom. A Bakay Nándor utcában a Cédrus ligetnél felújítási munkálatok miatt lassabban lehet haladni. A Dózsa utcában a vízvezeték felújítást járdarekonstrukció követi, ami már el is kezdődött. Ideiglenesen áthelyezik a busz-és troli megállót, valamint a mai naptól tilos lesz a parkolás az érintett szakaszon. A Derkovits fasor és Töltés utca sarkára kikerült a sebességmérő doboz. A Kisstadion felől érkezőkre néz, de a város felől menők se megszokásból vezessenek.

Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Budapest felé, Kecskemét közelében, a 96-os és a 93-as km között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét és Kiskunfélegyháza között az elválasztósávban dolgoznak, reggel fél 8-tól délután 3-ig a belső sávot szakaszosan lezárják.

A 158-as és a 173-as km között hídvizsgálatot végeznek, 8.00 órától 15.00 óráig mindkét oldalon a belső sávot lezárják.

Szeged és Kistelek között burkolati jeleket festenek fel, 9.00 órától 14.00 óráig a külső sávot szakaszosan lezárják.