A nehéz sorsú helybeli család támogatására összefogott a közösség: jótékonysági délutánt tartottak – galériával

Sokan segítenek, van esély a sikerre

A család támogatására egyébként nem a mostani volt az első rendezvény, Ambrózfalván is tartottak egy hasonlót. Az önkormányzat, amely nem csak a megélhetésüket segíti időről időre, építőanyagokat is beszerzett, néhány mesterember pedig már a munkáját is felajánlotta. Úgy tűnik tehát, van remény arra, hogy Éváék álma teljesüljön.