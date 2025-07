Még csak tizedikes, de egy egyetemi tananyag sem tudta megizzasztani

A Nemzetközi Kémia Diákolimpia 1968 óta létezik, mára pedig a világ egyik legszélesebb nemzetközi részvétellel bíró szakmai versenyévé nőtte ki magát. Az idei megmérettetésen 91 ország 360 diákja vett részt: a világ legtehetségesebb diákjai mérték össze tudásukat ebből a természettudományi tantárgyból Dubajban. A négyfős magyar delegációban három fővárosi fiatal mellett egy szegedi is volt. Elek János, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója ráadásul a legfiatalabb tagja volt a csapatnak, hiszen még csak a 10. évfolyamot végezte el.

Bronzérmet szerzett a Nemzetközi Kémia Diákolimpia versenyén Elek János. Fotó: Karnok Csaba

Egyetemi mesterképzés tananyagából vizsgázott tizedikesként

János tehetségéről már többször beszámoltunk: kilencedikesként három országos tanulmányi versenyt nyert meg fizikából, matematikából és kémiából, idén pedig három országos kémiaversenyen diadalmaskodott, ide értve a legrangosabbat, az OKTV-t is. A Nemzetközi Kémia Diákolimpia négy fős csapatában az ország 30 legtehetségesebb diákja közül választották be a kétszer 10 napos felkészítő táborban nyújtott teljesítménye alapján, ezzel pedig fellépett a legmagasabb szintre. Az itteni versenyfeladatokról ugyanis azt mondják, gyakran próbára teszik még a diplomás kémikusokat is.

– Kétszer ötórát versenyeztünk, az első fordulóban elméleti, a másodikban gyakorlati feladatokkal – mesélt lapunknak Elek János. Elárulta, az elméleti feladatsorral nem tudott időben végezni, volt olyan kérdés, amit már elolvasni sem volt ideje. – A csapatvezető tanárunk, aki egyetemen tanít, azt mondta, ő sem boldogult vele. A gyakorlati feladatsorral igen – igaz, 6 és fél óra kellett neki, hogy befejezze. A verseny viszont csak 5 órás volt - mosolygott a tizedikes diák. Gimnáziumi felkészítő tanára, Csúri Péter mindehez csak annyit fűzött hozzá: elkezdte olvasni a feladatsort, de egy idő után inkább letette.

– A szerves kémia azon részét, amit itt kértek, az egyetemi MSc, azaz mesterképzés végén tanítják – érzékeltette, milyen színvonalú versenyen vett részt tizedikes diákja.

Bronzéremmel tért haza az első nemzetközi kémia diákolimpia versenyén

János számára a gyakorlati rész volt könnyebb. Ott fémkomplexek szintézise, aminosav keverékek meghatározása és különböző reakciók vizsgálata szerepelt a feladatok között. Mint mondta, ezekre fel volt készülve, az időből is csak azért futott ki, mert igénybe vett két mosdószünetet.