Egy veszély, amiről nyaraláskor mindenki megfeledkezik, pedig az adataid múlhatnak rajta

A nyári időszak sokaknál az utazással kötődik össze. Azonban jó tudni, hogy több rejtett veszély is lehet a nyaralás alatt.

Nyaralás közben is figyeljünk a kiberbiztonság alapvető szabályaira, hisz a nyilvános hálózatok komoly veszélyt jelenthetnek. Fotó: Shutterstock

Egyre tudatosabban kell vigyáznunk online biztonságunkra – elég egyetlen rossz döntés, és már meg is történt a baj. Egy gyanútlanul megnyitott üzenet, egy kártékony link vagy egy meggondolatlanul megadott adat is elég ahhoz, hogy a kiberbűnözők hozzáférjenek személyes tartalmainkhoz. A legjobb esetben csak közösségi fiókjainkat vagy e-mailjeinket veszik célba – de előfordulhat, hogy bankszámláinkhoz, sőt teljes digitális eszközeinkhez is hozzáférnek – figyelmeztet a Bors.

Veszélyes Wifi, kockázatos töltés a nyaralás alatt

Nyaralás közben könnyen válhatunk kiberbűnözők célpontjává – ilyenkor kevésbé figyelünk a digitális biztonságra, pedig nyilvános helyeken, például reptereken vagy pályaudvarokon fokozott veszély leselkedik ránk. A szakértők szerint különösen az ingyenes Wifi és a nyilvános töltési pontok rejtenek kockázatot.

Amit semmiképp ne tegyünk:

Ne csatlakoztassunk idegen USB-eszközt a telefonunkhoz vagy laptopunkhoz

Ne használjunk ismeretlen eredetű töltőkábeleket

Ne töltsük eszközeinket nyilvános USB-aljzatból

Ne csatlakozzunk ingyenes, nyílt Wifi-hálózathoz – különösen ha nem tudjuk, ki üzemelteti

Tipp: Mindig legyen nálunk saját töltő és kábel, és ha kell, használjunk mobilinternetet vagy VPN-t.

Ha mégis nyilvános Wifit használunk

Ha mégis nyilvános Wifi-re csatlakozunk, legyünk nagyon óvatosak! Az ingyenes, nyílt hálózatok komoly kockázatot jelentenek, de ha elkerülhetetlen a használatuk, tartsuk be az alábbi alapvető szabályokat: