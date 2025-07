Kiderültek a halálos szerencsétlenség részletei, egy őz miatt ránthatta félre a kormányt a sofőr

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, kedden tragikus baleset történt Sándorfalva és Ópusztaszer között. Legfrissebb információink szerint a balesetet egy hirtelen megjelent őz okozta, a sofőr ennek következtében rántotta el a kormányt és ez vezetett a végzetes eseményhez. Az autó utasa nem volt bekötve, kirepült a járműből és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a baleset következtében a helyszínen életét vesztette – közölte Tények. Az őzveszély mindig fennáll az utakon, soha nem tudhatjuk mikor lep meg minket. Most összeszedtünk pár olyan esetet, amelyben őz okozta a problémákat és megnéztük azt is, hogy mi a teendő ilyen esetben.

Az őzveszély mindig fennáll, vezessünk óvatosan és informálódjunk a megfelelő védekezésről. Fotó: Shutterstock

Gyakoriak az őz okozta balesetek

A hónap elején Algyő közelében egy motoros elé ugrott ki egy őz, a férfi a puszta szerencsének köszönheti életét. A rémült vad feltehetőleg az út menti mezőn történő aratási munkálatok következtében ugrott az úttestre.

Egy egészen hasonló esetet osztott meg oldalán a BEOL. Ez a történet Gyomaendrőd külterületén következett be, de itt a motoros nem volt olyan szerencsés, mint algyői társa. Itt a mentőszolgálat a sérültet a békéscsabai kórházba szállította további vizsgálatokra.

Végezetül pedig a SZOLJON adott tudósítást arról a balesetről, amikor őz miatt borult árokba egy furgon a 45-ös főúton. Az autó Kunszentmárton felől haladt, amikor vezetője egy őz miatt félrerántotta a kormányt. A sofőr ellenkormányzott ugyan, de a jármű irányíthatatlanná vált és az árokba csapódott, ahol felborult.

Nyáron a legnagyobb az őzveszély

Július közepén elindul az őzek párzási időszaka, ezért fokozottabb odafigyelésre van szükség az utakon. A párzási időszakban a bakok és a suták nappal is aktívabbak és figyelmetlenebbek, így nemcsak éjszaka, hanem napközben is megjelenhetnek az utakon. Magyarországon az utakon elütött nagyvadak mintegy háromnegyede őz, és a velük kapcsolatos balesetek túlnyomó része éppen ezekre a nyári hetekre esik.

Ezeket érdemes betartani a biztonságos utazás érdekében:

A megengedett legnagyobb sebesség nem kötelező – lassítsunk, hogy legyen időnk reagálni.



Ne csak a vadveszélyt jelző táblák után vezessünk a szokásosnál óvatosabban, hanem mindenhol, ahol erdős, mezőgazdasági terület húzódik az út mellett



Éjszaka lakott területen kívül használjuk a távolsági fényszórót, de szemből érkezőnél váltsunk vissza tompítottra.



Ne telefonáljunk és ne tereljük el a figyelmünket – a vad viselkedése kiszámíthatatlan.



Ha egy őz átszalad, számítsunk arra, hogy több is követheti.

Elkerülhetetlen esetben a vészfékezés az egyik legjobb megoldás, de ne rántsuk el a kormányt, a hirtelen kitérés súlyosabb balesetet okozhat. Ha megtörtént a baj, akkor hívjuk a 112-t, és ne próbáljuk meg elvonszolni a sérült állatot, és semmiképp ne vigyük magunkkal.