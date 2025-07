Hagyomány vagy újhullám? Elárulták a díjnyertes pacalpörkölt titkát

Idén is a bográcsok alá gyújtottak Ásotthalmon a Rózsa Sándor Fesztivál cuppogós pacalpörköltfőző-versenyén, de a zsűri döntése egyértelmű volt: a Szépkorúak csapata vitte haza a legjobbnak járó vándorbotot. A csapat főzőmestere, Tóth István szerényen beszélt az elismerésről és a titkos recept alapján készült pacalról.

Munkában a Szépkorúak csapata. A győztes pacal csülökkel és körömmel főtt, ahogy a főzőmester tanulta nagyapjától. Fotó: Karnok Csaba

A cuppogós pacal titkos receptje

– Mi a titka a pacaluknak?

– Hát igazándiból a csapatmunka, meg a szeretet – mondja Tóth István mosolyogva. – Nem csináltunk semmi különöset, csak a hagyományos fűszereket használtuk: só, bors, köménymag. Se extra fűszer, se nagy trükk. Köröm is volt benne, de mi nem csontoztuk ki, úgy hagyományosan csonttal főztük bele. Csülökhús is került bele szépen – teszi hozzá. A győztes csapat tehát nem cifrázta túl a dolgot. Nem trendi, újhullámos pacal, hanem az igazi, jóféle, csülkös-körmös, hagyományos módon készített változat került a tányérokra.

Barátoknak szokott főzni a mester

– Otthon is így szoktuk. Baráti társaságnak főzök néha, ez nekem így természetes. A pacal mellett egy másik bográcsban paprikás krumpli is rotyogott, körömmel és csülökkel az is, azoknak, akik kevésbé rajonganak a pacalért. A szépkorúak ugyanis közösen főztek a kórussal és a nyugdíjasklubbal, így mindenki talált kedvére való falatot.

Nagyapjától leste el a főzés tudományát

– A nagyapámtól lestem el az egészet – meséli István, aki karbantartóként dolgozik a Bedő Albert Erdészeti Technikumban. – Ő még régen nagy lakodalmakba járt el főzni házakhoz. Én csak hobbiból főzök – mondja István, aki nem profi séf, hanem egy hétköznapi ember, aki a szeretetből főzött ételben és a klasszikus ízekben hisz.