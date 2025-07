Hiába az aszály és a védekezés, hamarosan érkezik az allergiások legnagyobb ellensége

Az idei tavasz sokáig hideg maradt a csapadékszegény tél után, de június elején hirtelen beütött a kánikula, ami azóta is kitart. Az aszálynak az egész országban látszanak a nyomai, főleg a termőföldeken. A parlagfű csírázása idén kicsit később indult, de a hirtelen jött meleg miatt sok helyen így is erős fertőzés alakult ki. Most már inkább virágoznak vagy magot érlelnek a növények, újabb csírázás már nem nagyon várható. Egyes helyeken viszont még mindig elég sok parlagfű van, főleg a táblaszéleken, árokpartokon, elhagyott területeken.

A parlagfű hamarosan virágzik, emiatt egyre több pollen kerül majd a levegőbe. Fotó: Bugány János

A vetések állapota

A mezőgazdasági területeken vegyes a kép. A repce betakarítása sok helyen már folyamatban van, bár a száraz idő miatt nem mindenhol lett erős a termés. Az őszi búza és árpa is jellemzően már érik, néhol már aratják is. Ezek a növények többnyire jól záródtak, így parlagfű alig van bennük, legfeljebb a gyengébb foltokban vagy a széleken található belőle.

A napraforgó állományok nagy részében jól sikerült a gyomirtás, de ahol nem volt elég eső, ott előfordul parlagfű, főleg a hiányos sorok között. A kukoricában is hasonló a helyzet. Ahol a preemergens kezelések megkapták a szükséges mennyiségű bemosó csapadékot, ott a kukorica területek többnyire parlagfű mentesek. A táblák többségén azonban nem volt elég csapadék, ott a gazdálkodóknak korai posztemergens és posztemergens gyomirtást kellett végezniük. A kukorica állománykezelések befejeződtek, a legtöbb esetben sikeresek voltak, parlagfű ellen is hatékonynak bizonyultak. Mindemellett mechanikai gyomirtást is végeztek, és ezeknek köszönhetően a kukoricaállományok többnyire parlagfű mentesek vagy a parlagfű csak kis mennyiségben, elvétve található meg bennük – tájékoztat a Nébih.

Pollenkoncentráció alakulása Csongrád-Csanádban

Csongrád-Csanád vármegyében már előfordulnak virágzásközeli parlagfű példányok is, ami azt mutatja, hogy hamarosan pollen is lesz bőven a levegőben. A ruderális, vagyis elhanyagolt területeken általában nagyobbak a parlagfüvek, és ott gyorsabban is váltanak generatív fázisba.