Csődbe ment a pepco, bezárhat a háziasszonyok kedvelt üzlete

Két évvel ezelőtt a Pepco még 2000 új üzlet megnyitását tervezte Németországban, mára azonban csődvédelem alá került. A vállalat tájékoztatása szerint 2025. július 21-én a Pepco Germany GmbH csődeljárást indított a berlini Charlottenburgi Kerületi Bíróságon annak érdekében, hogy átszervezze veszteséges működését – írja a BAON.

Csődöt jelentett a Pepco Németországban. Illusztráció: Shutterstock

Bár egyelőre nem tudni, mely boltokat zárják be, a jelenlegi 64 üzlet több nagyvárosban is jelen van: Berlin, Lipcse, Magdeburg, valamint a Rajna- és Ruhr-vidék is érintett lehet.

Csődöt jelentett a Pepco, mi okozta ezt a katasztrófát?

A vállalat közlése szerint az egyik legnagyobb problémát a magas működési költségek, különösen a növekvő bérköltségek jelentik. A Pepco 2022-ben lépett be a német piacra, ám azóta számos nehézséggel kellett szembenéznie, és üzlethálózata jelenleg jelentős veszteségeket halmoz fel. A piaci verseny is egyre élesebb: olyan hasonló profilú diszkontláncok, mint az Action vagy a Kodi, agresszív terjeszkedési stratégiát alkalmaznak.

Hogyan tovább?

A Pepco célja, hogy egy úgynevezett „védőernyős” csődeljárás keretében stabilizálja és átalakítsa németországi működését. A folyamatot Christian Stoffler müncheni szakjogász vezeti majd, aki bizakodóan nyilatkozott: véleménye szerint a Pepco európai jelenléte és tapasztalata megfelelő alapot nyújthat ahhoz, hogy a vállalat Németországban is sikeresen megerősödjön.

Habár sok üzlet működik Magyarországon, a mostani bejelentés csak a németországi üzleteket érinti, nem említik a magyar Pepco boltokat.