Utolsó esély: 300 állami ösztöndíjért indult verseny az SZTE-n

Az SZTE Természettudományi Kar kínálja a legtöbb állami ösztöndíjas helyet

A Gyógyszerésztudományi Kar állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is megnyitotta a pótfelvételi eljárásban a gyógyszerész alapképzést és a gyógyszerfejlesztési kutatás-menedzsment mesterképzést is.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar alapképzései közül az edző és a rekreáció és életmód szakok, az osztatlan tanári képzések közül az etika–német, a német–történelem, a román–testnevelés, a mesterképzések közül pedig az ének–zene, a német, a technika, a természettudomány–környezettan és a román tanári képzés elérhető állami ösztöndíjas formában.

A Mezőgazdasági Kar az alapképzések közül az agrár- és üzleti digitalizáció, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki és a vadgazda mérnöki szakot is meghirdette nappali és levelező tagozaton is állami finanszírozás és költségtérítéses formában is. A felsőoktatási szakképzések közül pedig szintén mindkét finanszírozási formában elérhetővé tették a gyógy- és fűszernövények, a ménesgazda és a mezőgazdasági szakképzést.

A legtöbb állami finanszírozott képzés az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán elérhető: az alapképzések közül biológia, biomérnöki, fizika, fizikus-mérnöki, földrajz, földtudományi, kémia, környezetmérnöki, matematika, molekuláris bionika mérnöki és vegyészmérnöki szakra is be lehet még jutni állami finanszírozású és önköltséges formában is. További 11 osztatlan tanári és több mint tucatnyi mesterképzésen is kínálnak állami ösztöndíjas helyeket.