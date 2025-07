Újabb részletek derültek ki, sosem látott titkokra bukkantak a rakpart mélyén – képekkel, videóval

Alig telt el két hét és máris egy újabb régészeti objektum került elő a földből. A Huszár Mátyás rakpart feltárásának második, és egyben a legnagyobb szakaszában, az egykori szegedi vár egy másik részlete tárult a szemünk elé. A Móra Ferenc Múzeum régészei azonban ismét meglepő eredményekre is bukkantak. Használati tárgyak is lapultak a rakpart mélyén.

A rakpart feltárása során több meglepő dolgot is találtak. Most a szegedi vár egy újabb részlete bontakozott ki. Fotó: DM

Újabb régészeti leletet rejt a Huszár Mátyás rakpart

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, korábban a szegedi vár északi falát sikerült megtalálni. A legújabb feltárás során a déli fal csatlakozási pontját is beazonosították, vagyis azt a részt, ahol a déli fal találkozik a többi várrésszel. Ezzel párhuzamosan megnyitották a délkeleti saroktornyot is, amit rondellának vagy vízibástyának neveznek, amiben rábukkantak a vár egy korábban ismeretlen térszerkezetére, így az eddig a Tiszába belógó, szabad szemmel is látható, de mégis nehezen értelmezhető falszakasz most szerves egésszé vált. A rondellát, azaz a vízibástyát teljesen feltárták, ami rendkívül ritka és értékes lehetőség. Molnár Csilla ásatásvezető régész nem gondolta volna, hogy az életében még sor kerülhet a rondella teljes feltárására.

– Különösen izgalmas felfedezés még a keleti fal egy szakaszának előkerülése, amelyről csupán eddig csak egy fénykép állt rendelkezésünkre. A szerkezet koráról és funkciójáról eddig keveset lehetett tudni – nyilatkozta az ásatás vezetője.

Hozzátette, hogy a mostani lelet alapján biztosan állítható, hogy a keleti fal és a saroktorony, azaz a rondella, egy időben épültek. A falban látható lyukas, üreges szerkezetű építőelemek egyértelműen megerősítik ezt az állítást. Kiemelte, hogy a feltárások során érdekes, több korból is származó lelet is előkerült. Főként török-és a középkori kerámiatöredékeket, valamint az árvízi védekezéshez köthető 19-20 századi tárgyakat is találtak.

Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a rakparton. Fotó: DM

Még körülbelül egy hónapig dolgoznak

Mint ahogyan korábban megírtuk, a régészeti feltárás a rakpart rekonstrukciójának része. Jelenleg mintegy 330 méteres szakaszon dolgoznak, a híd lábától egészen a Belvedere-palotáig. A szakaszt július elsejétől számítva várhatóan bő egy hónap múlva, augusztus végén nyithatják meg teljesen a forgalom előtt. A munkálatok költsége 150 millió forint, emellett további 1,3 milliárd forint pályázati forrásra is szükség van, amely a nagyobb volumenű beruházásokat és látványelemeket fedezné.