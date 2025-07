Nincs megállás: a Rebecca miatt szakította félbe a nyaralását a népszerű művész – galériával, videóval

Új beállók, visszatérő kedvencek

Az idei év újdonságai között szerepel több változás a szereplők körében is. A Beatrice Leesy-t alakító Füredi Nikolettet már ismeri a közönség, többek között az Elisabeth címszerepéből. Szintén új beálló Szőcs Artúr. Fontos bejelentés volt a sajtótájékoztatón, hogy a produkcióban Edith Van Hopper szerepében eredetileg fellépő Udvaros Dorottya ezen a héten betegség miatt nem tud színpadra állni. A helyére a nyaralását is félbeszakító Bordás Barbara ugrik be, aki korábban már játszotta ezt a szerepet, és nem ismeretlen a Szegedi Szabadtéri Játékok nézői előtt sem.

Műszaki háttér nélkül nincs előadás

Barnák külön köszönetet mondott a háttércsapatoknak is. – A színfalak mögött is egy hatalmas gépezet működik. Ezeket az óriási díszleteket, bútorokat, kellékeket a technikai stáb tagjai mozgatják, akik a tikkasztó hőségben, sokszor éjszakába nyúlóan dolgoznak – mondta.