Szabadtéri tüzek ellen indult példátlan összefogás: a gazdák traktorral és drónnal csatlakoznak a védekezéshez

A szabadtéri tüzek időszakát éljük, ezért példátlan összefogás indult Szegeden és környékén. A gazdák nemcsak nézik, ahogy terjed a tűz, hanem cselekszenek. Indulásra készen állnak a munkagépek, és már drónokat is bevetnének, hogy megfékezzék a lángokat, mielőtt azok milliós károkat okoznának a földeken.

A szabadtéri tüzek ellen már a gazdák is felvették a harcot. Fotó: Lang Róbert

Szabadtéri tüzek Csongrád-Csanádban

A nyári aszály és hőség sújtotta térségben a szabadtéri tüzek évek óta rendszeresek. Elég egy szikra, és percek alatt lángra kaphat a föld, akár többmillió forintos kárt okozva a termőterületeken. A térség gazdái a közösségi média erejét kihasználva létrehoztak egy Facebook-csoportot, ahol riasztás esetén azonnal mozdulnak, hogy segítsék a tűzoltók fáradhatatlan munkáját.

A csoportot Boldizsár Attila, az algyői Boldi Farm tulajdonosa indította. Mint lapunknak elmondta, az ötletet egy már működő és hatékony online csoport adta. Drónokat is szeretnének bevetni, hogy a tüzeket gyorsabban fel lehessen térképezni. Hozzátette, hogy az ő tárcsázógépe is folyamatosan indulásra kész, csak bele kell ülni, és már mehet is. A tűzoltók munkáját a föld felszántásával és az öntözőgépek bevetésével tudják segíteni.

A cél nemcsak az azonnali támogatás, hanem a tudatos felkészülés is. Éppen ezért azt tervezik, hogy a gazdáknak tűzvédelmi oktatást nyújtanak majd. Ebben az algyői polgármester és a tűzoltóság segítségére is számítanak.

– Nem ész nélkül kell belemenni a bajba. Tudni kell, hogy hol és miben tudunk segíteni. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, miként segíthetjük, és ne hátráltassuk a tűzoltók munkáját – nyilatkozta Boldizsár Attila.

Bár a csoport még alakulóban van, az ötletért már most lelkesek a gazdák. Vásárhelyi, algyői földművesek is jelezték csatlakozási szándékukat. A hosszabb távú tervek között szerepel egy mobilalkalmazás is, amely úgynevezett push üzenet formájában mindenkit azonnal értesít a tűzesetekről.

Molnár Krisztina, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője lapunknak megerősítette, hogy nagyon sok esetben a gazdák erőgépekkel segíthetik a tűzoltók munkáját. Hozzátette, hogy rendkívül hálásak, hiszen a tűzzel érintett terület körbetárcsázása megakadályozhatja a lángok továbbterjedését és még nagyobb pusztítást. A munka oroszlánrésze a tűzoltóké, de minden segítő kéz aranyat érhet.