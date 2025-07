Fegyverré válik a testük, de a győztes sem éli túl

A nagy szarvasbogár a hazánkban előforduló egyik legnagyobb rovar. Nevét onnan kapta, hogy a hímeknek hatalmas, kifejezetten szarvasagancsra emlékeztető, egyedi rágóik vannak. Ezek a rágók nemcsak kinézetükben, hanem funkciójukban is gyakorlatilag megegyeznek a szarvasbikák agancsával, hiszen a nőstények kegyeiért folytatott harc során a hímek egymás elleni fegyverként használják. A rovar példányaival akár a kertben is találkozhatunk, igazi otthona azonban a szabad természet – például a Maros-ártér. Rajzásuk most zajlik.

A szarvasbogár hímje bevetésre vár. Fotó: Balla Tihamér

A szarvasbogár a tölgyes erdőket kedveli

Alapvetően keménylombos erdőkhöz kötődnek, főleg a tölgyfák alkotta erdőket, facsoportokat kedvelik. Azért, mert 4-5 évig fejlődő lárváik fakorhadékkal táplálkoznak és leginkább a korhadó tölgyfa a megfelelő táplálék számukra. A hosszú lárvastádiumot követően minden évben május végén, június elején kezdik meg rajzásukat az imágók, azaz a kifejlett rovarok. A szarvasbogarak 1-2 hónapig élnek kifejlett állapotukban, és ez idő alatt táplálkoznak is. A fák sérüléseiből folyó nedveket nyalogatják, szívogatják. A Maros mentén ugyan nem ez a meghatározó, de azért itt is találunk tölgyes erdőket, illetve néhány egészen szép kort megélt, tekintélyes méretű tölgyfát – mutat rá honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.

Az összecsapás győztese is meghal

Általában az alkonyati órákban aktívabbak, főleg a hímek, amelyek ilyenkor aktívan keresik a párzásra kész nőstényeket. Látványos, ahogyan szinte függőleges testtartásban, már messziről hallatszó hangos zúgással, fáról-fára repülnek ezek az akár 8 centis rovarok.

Gyakran előfordul, hogy egy-egy nőstényt több hím is egyszerre környékez meg, ilyenkor kezdődnek az összecsapások.

Hatalmas, agancsszerű rágóikkal összeakaszkodnak és minden erejüket kihasználva igyekeznek ellenfelüket a magasba emelni, hogy aztán ledobhassák a földre a fa törzséről és így kizárólag magukénak tudhassák az adott nőstényt, akivel aztán a párosodás megtörténhet. A sikeres párzást követően a hímek amúgy általában néhány napon belül elpusztulnak. A nőstények azért élnek tovább, mert rájuk még vár egy fontos feladat: a peték lerakása.