A szegedi tömegközlekedés járművein sok utas szerint kibírhatatlan a hőség – a városnak már van terve arra, hogy megoldódjon a helyzet

Ahogyan már korábban megírtuk, egyre többen panaszkodnak nemcsak a szegedi tömegközlekedés tarifáira, hanem a járművek állapotára is. Legutóbb a járműveken uralkodó rekkenő hőségre panaszkodtak. A Szegedi Közlekedési Társaság válaszolt megkeresésünkre a járművek klimatizálásával kapcsolatban.

A szegedi tömegközlekedésre többen is panaszkodtak, az SZKT most megszólalt az igazságról. Fotó: Török János

Hőség és kellemetlenségek a szegedi tömegközlekedésben

A közösségi oldalakon egyre többen panaszkodnak a zsúfoltságra, a régi, nem klimatizált járművekre és a csúcsidőben uralkodó elviselhetetlen körülményekre. „Berohasztják az embereket” – írta egy utas az egyik reggel közlekedő 3F villamosról, amelyen nem működött a klíma, de még szellőztetni sem lehetett. A helyi probléma minden nyáron előjön, rendre bosszankodnak is emiatt. Egyik olvasónk azt írta, hogy a járatokon elviselhetetlen a hőség, főleg a reggeli és a délutáni csúcsban. A járművek ablaka gyakran nem nyitható, vagy csak minimálisan, de az nem sokat segít a hőség enyhítésében.

Klímás trolikra váltanának, de még nem tudnak

A Szegedi Közlekedési Társaságtól megkérdeztük, mi a valóság a járművek klimatizálásával kapcsolatban. Lapunknak azt nyilatkozták, hogy céljuk az utasok komfortérzetének javítása, különösen a nyári hőségben. A légkondicionálók állapotát folyamatosan ellenőrzik, ugyanakkor a szélsőséges időjárási viszonyok időnként próbára teszik ezeket a rendszereket is – tudtuk meg Sümeginé Törőcsik Tündétől, az SZKT közkapcsolati irodavezetőjétől. Hozzátette, hogy ahol még nincs, ott is igyekeznek biztosítani az elfogadható körülményeket, például rendszeres szellőztetéssel, az ablakok nyithatóságát pedig naponta ellenőrzik. De mivel időnként túlterhelt a közlekedés, emiatt előfordulhat, hogy ezeket a korszerűtlen járműveket is forgalomba kell állítani.

Lapunknak még elmondták, hogy a város 2024 és 2026 között mintegy 1 milliárd forintot fordít a trolibuszflotta megújítására. A fejlesztés részeként nemcsak a meglévő járművek felújítását végzik, hanem újabb, korszerűbb, alacsonypadlós, légkondicionált trolibuszokat is beszerez – tudtuk meg Sümeginé Törőcsik Tündétől. Ezek használt, de jó állapotú járművek, amelyek forgalomba állítása a szükséges honosítási és műszaki felkészítés után történik meg.