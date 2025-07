Apokaliptikus látvány Hódmezővásárhelyen, porig égett a sóshalmi szőlő, senki nem tudja, mi történt – videóval

Szépen zöldell Hódmezővásárhely külterületén, Sóshalmon a szőlő. Kivéve egy jókora darabot, ahol szinte elszenesedett a jövő évi borszőlő, vasárnap ugyanis leégett.

Így néz ki most a leégett szőlő Sóshalmon. Fotó: Kovács Erika

Volt, ahol a gabona, máshol a tarló égett

A hétvégén több szabadtéri tűzesetről érkezett bejelentés a szegedi műveletirányítási központba. Lángolt a tarló Szegednél, a Zsombói út mellett, Makón is lángra kapott egy mezőgazdasági terület, Földeáknál pedig összesen 14 hektáron égett a betakarítás előtt álló gabonatábla. A városok hivatásos és önkéntes egységei oltottak, a gyors és szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően a tűz nem terjedt szét nagyobb területen. Sérülés sehol sem történt – adta hírül a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

A szőlő is lángra kapott

Sóshalmon, a 47-es számú főút mellett, az a nagy gesztenyefával szemben lévő területen előbb a tarló kapott lángra, majd átterjedt a szőlőre is. Szemtanúnk hazafelé menet arra lett figyelmes, hogy a tarló füstölni kezd, és átterjedt a szomszédos szőlőterületre is, aminek a száraz aljnövényzete kapott lángra. Úgy tudjuk, többen is segítséget hívtak. Szerencsére a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek és megfékezték a tüzet, így nem terjedt tovább. Hogy mi lehetett a tűz oka, ezt a helyiek is csak találgatják. Lehet, hogy a kánikula okozta a bajt.

Még a 20 évvel ezelőtti tanyatűz is élénken él az emlékükben

A helyiek nagyon tartanak a szabadtéri tüzektől, mert sokan emlékeznek rá, hogy jó 20 éve 15 perc alatt teljesen leégett az egyik környékbeli tanya. A nagy szárazság idején pedig a vármegye minden részéről hallani tűzesetekről, amiket valószínűleg a nagyon száraz aljnövényzet és a borzalmas hőség okoz.