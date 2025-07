Csaknem hétezer új hallgatóval nyit az SZTE, az önköltségeseknek pedig egy extra jó hírünk is van hozzá

A zenei és művészeti képzéseket kínáló BBMK-ra 76 főt vesznek fel, az ének és operaének, zongora, klasszikus gitár és klarinét szakok voltak a legkeresettebbek.

A bölcsész karon a tavalyinál csaknem száz fővel többen, összesen 1066-an felvételiztek sikeresen, akik közül a tavalyinál 136-tal többen, összesen 840-en állami ösztöndíjasok. Továbbra is nagy népszerűségnek örvendett az anglisztika nappali (64 fő), a pszichológia szak nappali (143 fő) és levelező tagozata (50 fő) is. Emellett a kommunikáció- és médiatudomány szakra is sokan (98 fő) iratkozhatnak be.

Az ETSZK-n idén 668 hallgató tanulhat a gyógyító szakmák egyikén, ami százzal több, mint az előző évben. A legnépszerűbb szakok a gyógytornász (126 fő), az ápoló szak (112 fő) a mentőtiszt (120 fő) és a szülésznő (78 fő) az ápolás és a betegellátás területén nappali és levelező képzési formában egyaránt.

A FOK fogorvosképzésére 73 főt vettek fel. A GTK alapszakjai közül a kereskedelem és marketing (142 fő), illetve a gazdálkodási és menedzsment (a magyar nyelvű képzés 139 fővel, az angol nyelvű képzés 36 fővel) indul a legnagyobb létszámmal.

A GYTK gyógyszerész képzésére idén több mint százan (122 fő) nyertek felvételt. A JGYPK nappali tagozatos képzései közül a gyógypedagógia (100 fő), a közösségszervezés (44 fő), az óvodapedagógia (88 fő), a tanító (53 fő), az edző (37 fő) és a rekreáció (63 fő) szakok voltak a legnépszerűbbek. A JGYPK-ra idén 1198-an kerültek be, közülük a tavalyinál többen, 1098-an állami ösztöndíjasként kezdhetik tanulmányaikat.

A Mérnöki Karon ismét az élelmiszermérnök (54 fő nappali és 35 fő levelező) és a gépészmérnök (62 fő nappali és 28 fő levelező) alapszakra vették fel a legtöbb jelentkezőt, de népszerű a mechatronikai mérnöki (62 fő nappali és 21 fő levelező) szak is.