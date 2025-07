Brutális a verseny az SZTE-n: ezeken a szakokon a legnagyobb a harc a bejutásért

Szerdán este ismét feldübörög az SZTE Pont Ott Parti a Dugonics téren. Sejthetően most is fiatalok sokasága tördeli majd az ujjait és rágja tövig a körmeit az izgalomtól. Majd a Dóm harangjai elkongatják a nyolcat, kiderülnek az egyetemi felvételi ponthatárok, és felharsannak az örömujjongások vagy éppen kicsordulnak a csalódottság könnyei. Mert utóbbira is bőven akad példa minden évben. Mutatjuk, hogy a Szegedi Tudományegyetem melyik szakjain a legnagyobb a verseny idén. Sőt, azt is tudjuk már, hogy az SZTE melyik képzése a legnagyobb mumus, ahol a gigantikus túljelentkezés miatt borítékolhatóan a legtöbb lesz a sikertelen felvételiző.

Szerdán este nyolckor hozzák nyilvánosságra az egyetemi felvételi ponthatárokat. Tömegek jelentkeztek az SZTE képzéseire, a túljelentkezés miatt borítékolható, hogy rengetegen fognak csalódni. Archív fotó: Török János

Az SZTE legnagyobb roham alatt álló képzése

A legnépszerűbb szakok közül egyértelműen a pszichológia az a képzés az SZTE-n, ahol a ponthatárok kihirdetése után a legnagyobb lesz a szórás. Az országos népszerűségi listán stabilan tartja előkelő második helyét, a Szegedi Tudományegyetem felvételizői körében pedig magasan a legmenőbb a szakok között. A jelentkezők brutálisan nagy számát tekintve nagyon úgy tűnik, hogy idén sem szakad meg a tíz-tizenötszörös túljelentkezés tendenciája. Angol és magyar alap- és mesterképzésre a különféle munkarendeken és finanszírozási formákban összesen 3396-an jelentkeztek pszichológia szakra.

További legnépszerűbb szakok

Noha az országos népszerűségi toplistára nem került föl, az SZTE-n a pszichológia után másodikként az általános orvos képzés következik, ahová a legtöbben szeretnének bejutni. Államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésre összesen 2548-an.

A harmadik helyezést Szegeden a jelentkezők számát tekintve a gazdálkodási és menedzsment szak érte el, amely az országos toplista csúcsán van. A Szegedi Tudományegyetemre felvételizők közül összesen 1612-en akarnak bejutni angol vagy magyar nyelvű gazdálkodási és menedzsment képzésre.

Csupán egy kicsivel csúszott le a dobogóról az SZTE jogász képzése, ahová nappali és levelező tagozatra összesen 1539-en jelentkeztek.

Tömegek nevelnének, kereskednének, programoznának

Országosan a harmadik legnépszerűbb alapképzés az óvodapedagógia, az SZTE esetében 747-en felvételiztek nappali és levelező tagozaton. A negyedik slágerszak hazánkban a kereskedelem és marketing, összesen 1146-an szeretnék ezt Szegeden tanulni. A TOP 5 lista a mérnökinformatikus képzéssel zárul: ilyen diplomát 558 reménybeli gólya szeretne az SZTE-n szerezni.