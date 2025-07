Csak egy szúnyogcsípés, mégis olyan betegségeket okozhat, amelyre sose gondolnánk

Két súlyos betegség is felbukkant Magyarországon, melyek szúnyogcsípéssel terjedhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint július első hetében két malária megbetegedést is regisztráltak. Az egyik beteg egy Budapesten élő, 51 éves nigériai férfi, aki a lappangási idő alatt Nigériában tartózkodása idején aktiválta a fertőzést. A másik beteg egy 38 éves pakisztáni férfi, aki a lappangási időben Pakisztánban járt és ott fertőződött meg. Ugyanezen a héten két import eredetű vírusos haemorrhagiásláz, ismertebb nevén dengue-láz megbetegedés gyanúját jelentették. Egy fővárosi, 50 éves nőbeteg a betegség lappangási idejében a Maldív-szigeteken tartózkodott, ott fertőződött meg. Egy Pest vármegyei, 40 éves férfibeteg dél-amerikai utazása idején kapta el a fertőzést.

Két halálos betegség is megjelent Magyarországon, melyet szúnyogcsípés által terjednek. Illusztráció: Szendi Péter / MW

Előbb-utóbb helyben is terjednek majd ezek a fertőzések

Ezek tehát egyelőre behurcolt esetek voltak, mindkét kórokozót azonban a szúnyogok tudják továbbadni azzal, ha egy fertőzött ember után egy egészségest is megcsípnek. Csípéskor ugyanis a szúnyogok nemcsak vért szívnak áldozatuk testéből, hanem nyálukat is befecskendezik, ekkor pedig bejuttatják a kórokozókat. A Szegeden például már stabil populációt alkotó ázsiai tigrisszúnyog is képes átvinni a dengue-láz vírusát, vagyis ha nálunk bukkan fel ilyen behurcolt betegség, akár terjedni is kezdhet a vérszívók által. Nem véletlen, hogy szakértők szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy ezek a betegségek előbb-utóbb helyben is kisebb pandémiává erősödjenek Európa több pontján, így Magyarországon is. Emberről emberre ezek a fertőzések nem átvihetők, a szúnyogok jelentik a potenciális veszélyforrást. Fontos a megfelelő gyérítés, ez jelenti ugyanis az egyetlen biztos megelőzést.

Halálos betegségek, melyeket egyetlen szúnyogcsípéssel elkaphatunk

A dengue, vagy más néven csonttörő lázat a fertőzöttek körülbelül négyötöde tünetmentes vagy nagyon enyhe, influenzaszerű tünetekkel vészeli át. Egy hét lappangási idő után azonban jelentkezhet magas láz is. Tünetei még a hányinger, hányás, testszerte apró, halvány kiütések és a csontfájdalom. A betegség második hetében apró bevérzések jelennek meg a bőrön. A betegség nagyjából 2 hét alatt elmúlik, csupán láz- és fájdalomcsillapítás szükséges. A betegek ilyenkor életre szóló immunitást is szereznek. Van azonban a betegségnek olyan típusa is, amikor az immunrendszer túlmunkája miatt vérzéses láz alakulhat ki. Ez orvosi ellátás nélkül akár halálos is lehet.