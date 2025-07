Őrület, mennyi tudás fér ezekbe a gépekbe, teszteltük a legjobb tanulós laptopokat

Az egyetemi felvételik után sokan terveznek új számítógépet vásárolni. Nem véletlenül egyre népszerűbb, hogy már jegyzeteléshez is laptopot használnak, hiszen számtalan program áll rendelkezésre a diákok és hallgatók számára. A megfelelő gép megbízható társ lehet a tanulmányok során: nemcsak praktikus, de hasznos eszköz is, amely segítheti a mindennapi munkát. Persze nem mindegy, hogy csak jegyzetelsz, vagy komolyabb szoftvereket is futtatsz.

Hasznos és praktikus tippek tanulós laptop vásárlás előtt. Illusztráció: Shutterstock

Legjobb tanulós laptopok

– Jegyzeteléshez, böngészéshez, szövegszerkesztő és olvasóprogramokhoz jó választás lehet egy Intel i3 vagy i5-ös processzorral szerelt számítógép, például a Lenovo vagy a HP márkától – mondja Szalma Ernő számítógép-kereskedő.

Többek között a Lenovo IdeaPad és az ASUS Vivobook típusok tartoznak ebbe a kategóriába. Ha az Apple márkát kedveled, akkor a MacBook Air gépei is megfelelők lehetnek.

Komolyabb teljesítményre van szükséged? Jó választás lehet például a Lenovo Legion széria. Kreatív munkához az egyik legjobb társ a MacBook Pro, de kedvezőbb árú alternatíva lehet az ASUS VivoBook Pro is.

– Érdemes odafigyelni arra, hogy a Windows 10 operációs rendszer már nem sokáig lesz támogatott a nyolcadik generációnál régebbi, tehát 2017–2018 előtti számítógépek esetében – tette hozzá a kereskedő.

Tablet billentyűzettel és kiegészítőkkel – Apple és olcsóbb alternatívák

A közösségi médiát meghódította az It Girl-ök által kedvelt iPad és annak különböző kiegészítői. Ezek nemcsak jól néznek ki, de megkönnyítik a tanulást is. A tabletek egyszerűen használhatók, könnyen hordozhatók. Egy táblagép, amelyet tollal vagy billentyűzettel egészítünk ki, gyors hozzáférést biztosít a legfontosabb feladatokhoz, és pillanatok alatt produktív munkaállomássá alakítható. Ráadásul az akkumulátor hosszú üzemideje különösen hasznos egy tömött egyetemi előadóban.

Nemcsak az Apple kínál ilyen megoldásokat: a Samsung és a Xiaomi is gyárt kedvező árú alternatívákat.

Microsoft Surface Laptop

Ez az egyedi laptop-sorozat elegáns megjelenésű, és érintőképernyővel is rendelkezik. Többfunkciós eszközként ötvözi a laptopok és a táblagépek előnyeit. A kínálatban megtalálhatók alapmodellek, valamint nagy teljesítményű feladatokra alkalmas változatok is. A gépek kompatibilisek a Microsoft 365 alkalmazásokkal, és hosszú üzemidejük miatt ideálisak a hosszú órákon át tartó munkához is.