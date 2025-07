Nem szent szándékkal érkeztek az éj leple alatt, újabb templom vált a betörők célpontjává

A napokban azt a hírt kaptuk, hogy ismeretlenek be akartak törni a tömörkényi templomba – valószínűleg nem imádkozni akartak. A szenthely Kistelekhez tartozik, ahol most a nigériai származású Amanso Brendan Chika a plébános, aki telefonos megkeresésünkre elmondta: valóban volt ilyen kísérlet, de az elkövető, vagy elkövetők, nem jutottak be, nem történt semmi, nem keletkezett kár, ezért feljelentést sem tettek. A net viszont arról árulkodik, hogy már több templom lett bűnözők áldozata.



A tömörkényi templomot két éve mutattuk be olvasóinknak. Fotó: Imre Péter

Amikor nem imádkozni akartak a templomban

Az internetes oldalakon több szomorú esetet találunk, amikor egyesek úgy gondolták, anyagi nehézségeiket a templomokban található kincsekkel oldják meg. A szombathelyi eset nagyon friss: idén július 15-én, az esti órákban felfeszítették az Árpád-házi Szent Erzsébet ferences templom egyik ajtaját, nyomoz a rendőrség.

2024 nyarán arról számolhattak be kollégáink, hogy május 31-én vagy június 1-jén betörtek a balatonfőkajári templomba, és elvittek onnan több vallási kegytárgyat, amivel közel 400 ezer forint kárt okoztak. A balatonalmádi nyomozók gyorsan, hatékonyan dolgoztak, már június 6-án elfogtak és előállítottak egy 22 éves fülei férfit. A vallási tárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták az átkutatott ingatlanokban, bár az elkövető korábban már többet értékesített közülük, de az egyik legértékesebb előkerült a vásárlótól.

Rongálás, gyalázás

A bűnözők karácsonykor sem kímélték Isten lakhelyeit: akadt olyan szerb község, Királyhalma, ahol 2022-ben emiatt maradt el az éjféli szentmise. 2011. december 26-án pedig a Kecskeméti Nagytemplom sekrestyéjébe érkeztek hívatlan látogatók, 100 ezer forint perselypénzt loptak el, és rongálással plusz még 30 ezer forintos kárt is okoztak. Vissza a jelenbe és a határon túlra, idén márciusban törtek be az előtte felújított romániai újszentesi református templomba. A biztonsági kamerák rögzítették, amint egy férfi kifeszített egy kisebb ablakot, behatolt a templomba, majd a hátsó ajtón távozott – nem vitt el semmit és rongálás sem történt.