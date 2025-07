Tréfának indult a TikTok kihívás, de akár nyolc év börtön is lehet a vége

A 20 éves B. Szilveszter neve nem ismeretlen a TikTokon: korábban kitalált történeteivel és megrendezett sérüléseivel próbált hírnevet szerezni. Most viszont olyan kihívást tett közzé, amely nemcsak erkölcsileg aggályos, hanem törvénysértő is lehet.

A legújabb TikTok kihívás miatt nyomoz a rendőrség, a poénnak szánt videó akár bűncselekménynek is számíthat a hatóságok szerint. Fotó: Mamun_Sheikh

A legújabb videón több maszkos fiatal tűnik fel egy benzinkúton, mintha fegyveres rablást kísérelnének meg. Bár „csak egy prankről” van szó, a jelenet ijesztő volt a személyzet és a vásárlók számára is, írja a mediapiac.

Törvényt sérthet a legújabb TikTok kihívás

A szakértők szerint azonban a benzinkútrablós kihívás nem csupán ízléstelen, hanem jogilag is súlyosan problémás. Egyes jogászok szerint a cselekmény akár rablás előkészületeként vagy annak kísérleteként is értékelhető, amely a Büntető Törvénykönyv szerint akár nyolc év szabadságvesztéssel is sújtható. Mindez azt jelenti, hogy a „viccesnek szánt” videó nemcsak a közösségi médiás szabályokat, de a magyar büntetőjogot is sértheti.

A rendőrség jelenleg vizsgálja az esetet. Mivel a videók közzététele és az akció megszervezése egyértelműen B. Szilveszter nevéhez köthető, felbujtóként is eljárás indulhat ellene, még akkor is, ha nem ő követte el személyesen a kihívás minden elemét.

A hírnév ára: félholtan az utcán: egy korábbi hazugság

B. Szilveszter neve nem először kerül a hatóságok látókörébe. Korábban egy videóban azt állította, hogy brutálisan megverték, az utcán találtak rá vérbe fagyva, belső vérzéssel vitték kórházba – a sztorit azonban később maga is elismerte, hogy kitalálta. A hamis videó több mint 600 ezer megtekintést generált TikTokon.