Viharkár 2 órája

Tiszasziget összefogott a Szabó családért, ez a történet bizonyítja, hogy nem csak a vihar lehet elementáris erejű – videóval

Három hete számoltunk be arról, hogy a négytagú tiszaszigeti Szabó családnak a vihar tönkretette az életét, tulajdonképpen hajléktalanná váltak, az orkánerejű szél levitte házuk tetejének jelentős részét. A település megmutatta erejét, Tiszasziget összefogott, és eddig – cikkünk nyomán is – több mint 1 millió forint gyűlt össze számukra, ami azóta más forrásból is gyarapodott és gyarapodik még a nyáron.

A község megmutatta közössége erejét. Tiszasziget összefogott a vihar miatt hajlék nélkül maradt Szabó Róbertért, feleségéért Nikolettért, és két gyerekükért, a 9 éves Noelért és a 17 hónapos Barnabásért. Jelenleg Róbert öccsénél, Gábornál laknak a szomszédos Újszentivánon. Tiszasziget összefogott a viharkárt szenvedett családért, Szabó Róbertért, Nikolettért és a két fiúért, Noelért és Barnabásért. Fotó: Imre Péter Ácsot kerestek – Ácsot kerestünk, aki a tanévkezdésig megjavítaná a tetőt, úgy néz ki sikerült találni egy vállalkozót – mondta Szabó Róbert házuk udvarán, közben mutatva azt, a vihar miként rombolta, rongálta meg a tetőt. Otthonuk felújításával pénteken végeztek, de – amint beszámoltunk róla – nem sokáig örülhettek, ünnepelhettek, a július 7-ei, hétfői vihar lakhatatlanná tette az épületet, ahol mostanában is napjában többször vizitálnak. Emlékek és adományok – Nagy szél kerekedett, olyan sűrűn esett az eső, hogy nem lehetett kilátni az ablakon. Anya azt mondta, ebből nagy baj lesz. Nagyon féltem, és bár anya kérte, maradjak abban a szobában, ahol Barni aludt, de nem szerettem volna ott lenni, kimentem a nappaliba. Ahogy becsuktuk a külső ajtót, nagy durranást hallottam, a szél lecsapta a tető egy részét a bejárat elé – mondta Noel, mikor arról faggattam, mire emlékszik a viharból. – Tragédia is történhetett volna – jegyezte meg halkan Nikolett és Róbert. Fotó: Imre Péter Igyekeztek kijavítani az álmennyezetet, lefóliázták a tetőt, hogy ne ázzanak be újra – ez a legutóbbi kiadós esőnél sokat segített, újabb kár szerencsére nem keletkezett –, amiben szomszédok, barátok és munkatársak voltak a segítségükre. A felajánlások és adományok folyamatosan érkeztek: cikkünk nyomán is eddig több mint 1 millió forint gyűlt össze számukra. Ez az Aktív Sziget Családi Park megnyitóján 200 ezerrel gyarapodott, kaptak bontásból cserepet, és az önkormányzat is segíteni akar még nekik, az összegről az augusztusi képviselő-testületi ülésen döntenek – tudtuk meg Ferenczi Ferenc polgármestertől. Akadtak, akik személyesen borítékban adták át a nekik szánt összeget, mint például a nyugdíjas klub, amit húsz tagjuk adott össze. – Először a tetőt kell megcsinálni, utána kezdhetünk a belső munkákhoz – jegyezte meg Nikolett, és ebben a biztosító által felajánlott összeg is jól jön majd nekik. Hozzátették: megható és nagyon örülnek, hogy Tiszasziget melléjük állt, összefogott értük, köszönnek minden adományt.

Tiszasziget összefogott Továbbra is minden segítség jól jön az otthon nélkül maradt családnak. Mint írtuk, a tiszaszigeti önkormányzat gyűjtést indított a javukra és még a testület is hamarosan dönt további támogatásról. De bárki, aki segíteni akar megteheti, ha a követező számlaszámra utal pénzt: MBH 10300002-10682986-49010011. Mikor búcsúztunk, Róbert megjegyezte: amennyiben az összegyűlt pénzből marad annyi, megveszik azt a mobil defibrillátort, amit már régen tervez beszerezni a község.

