Ali, a hős kutya, aki megakadályozta, hogy leégjen az egész falu

Azonnal hívtuk a tűzoltókat, de mint kiderült, addigra már valaki más is hívta. Közben a férjem gyorsan összeszerelte a slagot, majd egy másik szomszéd is áthúzta a sajátját és locsoltak, mert tőlünk csak néhány méterre volt a tűz. Szerencsére a tűzoltók is nagyon gyorsan ideértek és megfékezték a tüzet, így sem az óvodára, sem a szomszédos házakra nem terjedt át – mondta Tihanyi Tamásné Ternai Zsuzsanna.