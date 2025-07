Ha szükség van rájuk ott vannak: ez a három srác mostantól minden reggel életet menteni indul

A frissen végzett tűzoltók – Sándor Tamás, Gugolya Péter és Méhes Arnold – a közelmúltban fejezték be szakképzésüket, és hamarosan megkezdik első szolgálatukat. A három újonc motiváltan és elhivatottan várja a bevetéseket. Ketten közülük már önkéntesként ismerkedtek meg a hivatással, míg harmadik társuk családi kötődés révén került közel a tűzoltó élethez. A parancsokat Dudás László tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettes adta át a vármegye legfiatalabb tűzoltóinak – írja a Csongrád-Csanád Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Három új tűzoltó kezdte meg szolgálatát. Illusztráció: Shutterstock

Újoncok a vármegyei tűzoltók között

Méhes Arnold Topolyán született és élt több éven át. Most költözik Szegedre, hiszen választott hivatása is ebbe a városba köti mostantól. A szegedi laktanya C csoportjában veszi fel élete első szolgálatát a napokban. Arnold 23 éves, és szülővárosában már 3 éve tagja az ottani önkéntes tűzoltó egyesületnek. Édesapja pedig hivatásos tűzoltó már több, mint tíz éve. Arnold mindenképp szerette volna a családban tovább vinni édesapja hivatását.

Gugolya Péter 28 éves, Csongrádon él. Nagybátyja is bátorította, hogy a tűzoltói hivatást válassza. Édesanyja testvére a csongrádi laktanyában szolgál, most Péter is ugyanabba a laktanyába szerel fel. A B szolgálati csoport tűzoltójaként végzi majd a mentéseket.

Sándor Tamás előtt sem ismeretlen a tűzoltói hivatás, hiszen már egy évtizede tagja a mártélyi önkéntes egyesületnek. Mártélyon él családjával, szolgálatát pedig a hódmezővásárhelyi laktanyában teljesíti majd. Az A csoport újonca lesz, szerdától csatlakozik majd tapasztalt bajtársaihoz.