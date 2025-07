Ellopták a kiszombori Vénuszt, az előkerülését rejtély övezi

A hét végén nyílt meg a kiszombori kukorica útvesztő, és már az első napon ellopták a falu központjából a helyszínre vezető út mentén elhelyezett művészi installációk egyikét. Mint megírtuk, a programot idén a bolygók éve jegyében rendezi meg a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör. Az idei témát a bolygók mostani különleges együttállása ihlette. A labirintus egy helyi gazda kukoricatáblájában, kézi erővel, a töveket kikapálva kialakított útvonala az elmúlt 16 évben mindig más mintát rajzolt ki – most a Naprendszer égitestjeit jeleníti meg, ha a levegőből nézik. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy aki gyalog sétál a helyszínre, útközben a bolygók makettjeit is láthatja. Ezek egyikét rongálták meg és lopták el mindjárt a nyitás után.

Az útvesztő egyik attrakciója volt – ellopták. Fotó: Az útvesztő közösségi oldala

Az útvesztő egyik attrakciója célponttá vált

A bolygók közül a Vénuszt lopták el: leszedték a tartórúdról, amin egy ismertető szöveg is olvasható és elvitték. A bolygók turistaútja Borsi Sándor helybeli művésztanár ötlete volt; a Vénusz makettjét Terzin Norbert készítette 3D-s nyomtatással, műanyagból, és Borsi festette le. Miután eltűnt, az útvesztő közösségi oldalán az elnök, Endrész Erzsébet felhívást tett közzé. Ebben kérte a tettest, hogy jelentkezzen telefonon vagy juttassa el hozzá, dobja be a kerítésükön és cserébe azt ígérte, az illető megőrizheti inkognitóját. Hasonló felhívásokat a Facebookon szinte minden nap látni, de ritkaságszámba megy, ha foganatja van a kérésnek. Maga Endrész is meglepődött, hogy ezúttal nem hiába tette közzé sorait.

Másik kettőt is megpróbáltak megrongálni

– Sajnos kettétörve találtam meg. Hogy helyre lehet-e állítani, egyelőre még vizsgáljuk – mondta. Hozzátette: gyanúja szerint az elkövetők egy fiatalokból álló társaság tagjai voltak, akiket látott is a helyszínen gyanúsan viselkedni – látni annak nyomait, hogy két másik makettet is megpróbáltak tönkretenni. Ám tartja ígéretét és nem firtatja a személyüket.

– Szomorú vagyok, és nem értem, mi értelme volt ennek a barbár akciónak – jegyezte meg Endrész Erzsébet.