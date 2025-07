Itt az újabb csavar az üzemanyagárakban

Kedden újabb változásra lehet számítani a hazai töltőállomásokon, azonos mértékben.

Ennyivel fognak változni az üzemanyagárak

Csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is 2 forinttal emelkedik, ami megjelenhet a kutak áraiban is – közölte a holtankoljak.hu. Így a 95-ös benzin ára 592 Ft/liter lesz, a gázolajat pedig 609 Ft/liter áron szerezhetjük majd be.

Ma még a régi árakon tankolhatunk

Legutóbb július 17-én emelkedett az üzemanyagár, ekkor a gázolaj ára drágult bruttó 4 forinttal. A benzin ára nem emelkedett kedden. Ma még 95-ös benzint 587 Ft/ liter áron, gázolajat pedig 604 Ft/liter-ért vásárolhatunk.