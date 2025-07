Mutatjuk mennyivel kell többet fizetni az üzemanyagért csütörtöktől

Keddtől, július 31-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!

Üzemanyagár-változás lép életbe csütörtöktől. Illusztráció: Shutterstock

Fontos változások az üzemanyagárakban

A héten a második változás lép életbe, kedd után most a nagykereskedelmi ár nő, a 95-ös benzin ára 2 forinttal, a gázolaj ára most változatlan marad. Ez a változás a kutakon tapasztalható fogyasztói árakban is megjelenhet.

A legfrissebb, július 30-i átlagárak alapján jelenleg a 95-ös benzin literje 581 forintba, míg a gázolajé 601 forintba kerül. A várható növekedés hatására ezek az árak csütörtökön változhatnak – írja a holtankoljak.hu.