Nem vaddisznó kószált az út mentén Mindszentnél, hanem egy különleges háziállat

Egy autóból fotózták le a Mártély és Mindszent között kószáló fekete disznót a napokban. Az úttal párhuzamosan kocogott békésen. Sokan úgy vélték, hogy vaddisznó. „Mindszent után kicsivel, Hódmezővásárhely felé! Vigyázzatok!” – írta a poszt közzétevője, aki két fotót is posztolt a disznóról. Valóban, az állat nagy bajt is okozhatott volna, ha az úton szaladgál – közlekedési baleset is történhetett volna belőle. Szerencsére nem így lett. Néhány napja például az M5-ösön, Szegednél egy vaddisznó szaladt ki egy furgon elé. Két gyerek és három felnőtt sérült meg a balesetben.

Elindult a találgatás a kommentszekcióban, milyen állat lehet, vaddisznó, vagy csüngőhasú. Fotó forrása: HMVHLY Car Life/Danka Dezső.

Vaddisznó, vagy nem vaddisznó?

A Mindszentnél kóborló jószág fotója alatt elindult a kommentelés. Voltak, akik viccesre vették a dolgot, és azt írták: ez puma, medve, „ezmegintmilyenállat”, „gizsgugya”, mezei nyúl, Pumba.

Mások úgy vélték, vaddisznó, méghozzá kan lehet, mert azok kószálnak magányosan. Megint más már a bográcsról álmodozott. Többek szerint viszont ez nem vaddisznó volt, hanem vietnámi csüngőhasú disznó.

Jól érzik magukat a Tisza árterében

A fotóról megkérdeztük Gémes Lászlót, Mindszent polgármesterét, a Magyar Országos Vadászkamara Csongrád-Csanád vármegyei elnökét.

– Ez bizony nem vaddisznó, hanem vietnámi csüngőhasú disznó. Valószínűleg egy tanyáról oldott kereket. Egyébként egyre több a vaddisznó is a Tisza árterében, ez számukra kiváló élőhely. Aki kirándulni szeretne, emiatt ne maradjon otthon. A vaddisznók normál esetben emberkerülők. Ha az erdőben összetalálkozunk velük, már attól is, ha egy lepottyant gallyra rálépünk, és az megreccsen, elindulnak a másik irányba. De ehhez az is elég, ha megérzik az ember szagát vagy hallják a hangját. Ha meglátjuk a vaddisznót, akkor maradjunk mozdulatlanok – mondta Gémes László.

Ne simogasson csíkos hátú vadmalacot!

Attól azonban óva intett mindenkit, hogy ha egy kis vadmalacot látunk, ne kezdjük el simogatni, mert a vaddisznók védelmezők, és támadóvá válhatnak. Akkor is agresszívek lehetnek, ha megsérülnek – például egy rossz lövés miatt. Ez történhetett pénteken Balatonalmádiban, a Malomvölgy városrészben, ahol egy idős férfi háza előtt feküdt egy vaddisznó, amit a kirándulók jeleztek neki. A bácsi kiment megnézni, de addigra az állat eltűnt. A közeli erdőből azonban visszafordult, és rátámadt a férfire, akinek kezeit és lábait is súlyosan megsebesítette.