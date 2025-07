Segítséget kérnek a csongrádi vandál miatt

A vandálkodók mindenhol jelen vannak. Csongrádon is folyamatos problémát okoz egy, vagy több, ismeretlen elkövető.

Egy vandál rendszeresen megrongálja a csongrádi sporttelep lámpáit. Fotó: Tiszapart Csongrádi Facebook-oldal

„Ez már kezd felháborító lenni! Van, aki sportot űz a csongrádi sporttelepen azzal, hogy minden héten megrongálja a part menti világítást. Ha valaki információval tudna szolgálni az illetőről, azt szívesen vennénk.” – osztotta meg a Csongrádi Tiszapart Facebook-oldalán Kiss István sporttelep vezető a problémát.

A képeken látható, hogy az égők kiszedésén túl tőből is kitörik az egész lámpatesteket.

A kommentekben kamerák elhelyezését javasolják, hátha azzal sikerülne megoldani ezt a visszatérő problémát.

Nem elég az égő kiszedése, van olyan lámpa, amit tőből tört ki az ismeretlen elkövető. Fotó: Tiszapart Csongrádi Facebook-oldal

Ketten kiemelték azt a városi problémát is, miszerint az újonnan kitelepített kukákat is igen hamar megrongálták, felfeszítették őket, és állandó jelleggel kirángatják a kukás zsákot is belőle. Ezzel nem csak szemetelnek az illetők, hanem a kukák ürítését végző dolgozók munkáját is megnehezítik, hiszen az egyszerű szemétkiszedés helyett csak kiborul a tartalom az utcára.

Szemetelési probléma máshol

Vasárnap reggel Szeged belvárosában is nagy felháborodást keltett egy poszt az egyik Facebook-csoportban. A város sétálóutcájának egy részén volt szétdobálva ételes zacskó és szemét. De nem csak ez akasztotta ki főleg a lakosokat, hanem egy sokkal durvább piszok jelenléte.