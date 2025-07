Különleges kenyerek versenye: a Varga pékség nyerte az innováció kategóriát

A Magyar Pékszövetség immár tizennegyedik alkalommal hirdette meg országos Kenyérversenyét, amely mára nemcsak a szakma ünnepévé, hanem az augusztus 20-i Szent István-napi hagyományok fontos részévé is vált. A rangos megmérettetés idén is izgalmas és értékes alkotásokat hozott a közönség elé. A győztes kenyereket először a Parlamentben, majd augusztus 18-tól a Magyar Ízek Utcájában is megkóstolhatja a nagyközönség. A Varga pékség is megmérettette magát a versenyen.

Díjnyertes lett a Varga Pékség kenyere az innováció kategóriában. Fotó: vargapekseg.hu

Ez az esemény túlmutat egy egyszerű szakmai versenyen: valódi bemutatkozási lehetőség a hazai sütőipar legjobbjai számára, ahol a hagyományos értékek és a modern irányzatok találkoznak.

Az idei verseny három kategóriában zajlott, és összesen közel 70 nevezés érkezett

• Szent István napi kenyér – 20 pékség, 29 kenyérféle

• Innovatív kenyér – 14 vállalkozás, 26 termék

• Leveles sétáló sütemény – 9 induló, 13 különleges édesség

A szakértői zsűri 30 kiemelkedő terméket juttatott tovább a második fordulóba, ahol végül kiválasztották a legjobbakat. A győztesek pénzjutalomban is részesültek: 500 ezer, 300 ezer és 200 ezer forintos díjakat osztottak ki. A nyertes pékáruk hamarosan a boltok polcain is elérhetők lesznek.

Az év kenyere: Alföldi Pajta kenyér – Balmaz Sütöde

A 2025-ös esztendő Szent István napi kenyere címet a balmazújvárosi Balmaz Sütöde nyerte el „Alföldi Pajta” nevű termékével. Ez a kenyér a hagyományos vidéki életformát idézi meg egyszerűségével, természetes összetevőivel és gazdag, tönkölybúzából származó ízvilágával – írta meg a mindmegette.hu.

Innováció kategória győztese: Mediterrán kenyér extraszűz olívaolajjal – Varga Pékség

Az idei innovatív kenyerek mezőnyében a mórahalmi Varga Pékség diadalmaskodott egy különleges, extraszűz olívaolajjal készült kenyérrel, amely a mediterrán életérzést hozza el a magyar háztartásokba. A termék nemcsak kivételes ízélményt, hanem egészségtudatos alapanyagokat is kínál – a mediterrán étrend jótékony hatásaival karöltve.

A pékség célja az volt, hogy a hazai gabona értékeit egyesítsék a dél-európai táplálkozási szokások könnyedségével. A tulajdonos, Varga Ferenc így nyilatkozott:

Úgy véljük, hogy a mediterrán életmód egy olyan életstílust képvisel, amelynek középpontjában a kiegyensúlyozott táplálkozás áll.

Az országos Kenyérverseny minden évben lehetőséget teremt arra, hogy megismerjük a magyar pékek tudását, kreativitását és azt az elhivatottságot, amellyel a kenyér valódi értékké válik – nem csupán a hétköznapok asztalán, hanem a nemzeti hagyományok részeként is.