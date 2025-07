Hiába telt el másfél hét, Vásárhely a vihar után még mindig olyan, mint egy katasztrófa sújtotta övezet

A július 7-i vihar talán még a két évvel ezelőttinél is nagyobb pusztítást végzett Hódmezővásárhelyen. A város több pontján napokig, sőt, több mint egy hétig volt áramszünet, egészséges fákat tört derékba, vagy csavart ki gyökerestől az orkán erejű, 100 kilométer/óra sebesség feletti szél.

Bármerre járt az ember Hódmezővásárhelyen, a vihar mindenütt pusztított. Fotó: Török János

Ennél nagyobb vihar talán az évszázadban nem volt

Több ezer vásárhelyi épületben keletkezett kár, és megszámlálhatatlan fa esett el az égiháború miatt.

Városszerte mindenütt leszakadt ágak maradtak a pusztítás után, és rengeteg levél. A polgármester azt javasolta a városlakóknak, ne parkoljanak lehetőleg fák alá, mert még lehetnek olyan fák, amelyeknél ágak szakadtak le, de még csak most esnek le.

Sok lakos is elégedetlen emiatt, aminek hangot adtak a közösségi felületeken, különösen akkor, amikor hírét vették, hogy Márki-Zay Péter a város többi vezetőjével és több MMM-es képviselővel Baján halászlét főzött, ahelyett, hogy szerintük a zöldhulladék eltakarítását szervezték volna.

A Fidesz Hódmezővásárhelyi oldalára is kikerült egy poszt. „Sok helyen továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a városban. Márki-Zay Péter ahelyett, hogy napi 4–5 posztban szidná a kormányt, foglalkozhatna a polgármesterséggel is. Például megszervezhetné a közterületeken található zöldhulladék mielőbbi elszállítását.” – írták.

A lakosság türelmét kérik

A város gyorshír szolgálatán is megjelent egy poszt. Ott arról számoltak be többek között, hogy hová viheti a lakosság az ágmaradékokat.

„Folyamatosan szállítják el a zöldhulladékot. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata teljes erővel dolgozik a július 7-i viharban keletkezett zöldhulladék elszállításán. A munkába az önkormányzati cég munkatársai mellett külsős vállalkozók és önkéntesek is részt vesznek, hogy mihamarabb elszállíthassák az összes hulladékot a közterületekről. A feladat hatalmas, így a lakosság türelmét kérik a szakemberek.” – írták.

Egyszerre csak 100 kiló gallyat, ágat fogad lakosonként a hulladékudvar

A vásárhelyiek a Szántó Kovács János utca végén lévő hulladékudvarba vihetik a viharban keletkezett zöldhulladékot, aminek mennyisége éves szinten maximum 600 kilogramm lehet, de ezt nem lehet egyben kivinni, naponta maximum csak 100 kilogrammot, azoknak, akik vásárhelyi lakcímkártyával rendelkeznek. A hulladékudvar hétfőn, pénteken és szombaton 8-tól 16 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 12-től 20 óráig tart nyitva, vasárnap zárva van.