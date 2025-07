„Nehéz hét volt” – a miniszterelnök köszönetet mondott a viharkárokon dolgozóknak

„Nehéz hét volt. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a helyreállítási munkálatokban!” – posztolta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Példás az összefogás a viharkár helyreállításában Szegeden, Farkas Levente képviselő is segített a helyreállításokban. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A köszönet a hétfői viharkárok felszámolásán dolgozók lelkiismeretes munkájának szólt, akik kitartóan dolgoztak azon, hogy minél előbb járhatóvá váljanak az utak és az élet visszatérhessen a rendes kerékvágásba.

Viharkár Szegeden

A bejegyzésben Szeged többször is feltűnik, de ez nem is csoda, hiszen már az első pillanattól kezdve példás összefogással támogatták a katasztrófavédők munkáját a civilek, de még az épülő BYD gyár dolgozói és a kormánypárti önkormányzati képviselők is az utcákra vonultak segíteni.

Farkas Levente a szegedi Fidesz városi frakcióvezető- helyettese, a szegedi Fidelitas elnöke azt kezdeményezte, hogy a város indítsa meg a szükséges eljárást a vihar során keletkezett faanyag szakszerű feldolgozására, hogy az minél hamarabb eljuthasson a rászorulókhoz. Célja, hogy a faanyag szociális tűzifaként jusson el azokhoz, akiknek minden támogatás számít.