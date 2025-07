Frissíts MOST, vagy készülj a bajra – vészesen közeleg a Windows 10 támogatás vége!

Korábbi cikkünkben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a Windows 10 operációs rendszer már nem sokáig lesz támogatott a nyolcadik generációnál régebbi számítógépek esetén. A Microsoft már a Windows 11 megjelenésének bejelentésekor, 2021 júniusában közölte, hogy a Windows 10 támogatása 2025. október 14-én véget ér. Hivatalossá is tették a bejelentést 2023. április 27-én.

Októberben véget ér a Windows 10 támogatása, veszélyben lehet a számítógépe. Fotó: Shutterstock

Mit jelent a Windows 10 támogatásának megszüntetése?

– A Microsoft ezt követően nem teszi elérhetővé a különböző frissítéseket és fejlesztéseket az operációs rendszer számára. Ezek a frissítések biztosítják, hogy a rendszer kevésbé legyen fogékony kiberbűnözésre vagy különböző hardverhibákra – magyarázza Szalma Ernő számítógép-kereskedő.

Az operációs rendszer ezután is elérhető lesz, nagy különbséget nem igazán fog észlelni a felhasználó, de kifogástalan működésre nincs garancia. Ha a frissítések nem érkeznek be, akkor az ügyintézést is megnehezítheti, például nem lesz alkalmas a banki hozzáférésre.

– Ez egyfajta ösztönzés is a vásárlásra a gyártók részéről, hiszen a hardver és szoftver fejlődése szoros összefüggésben van. A 4-5 éves gépek helyett így újat kell vásárolni, hogy az üzembiztonság is megtartható legyen – tette hozzá a kereskedő.

Mi a teendőnk?

Sokan szembesülnek azzal, hogy a jelenlegi számítógépük már nem lesz alkalmas a Windows 11 telepítésére. Ebben az esetben dönthetünk: új eszközt vásárolunk vagy más megoldást keresünk. Amennyiben a számítógép képes a Windows 11 frissítésére, ezt ingyenesen megtehetjük. Még egy évre, maximum 2026-ig vásárolható hozzáférés, de cégek esetén akár 2028-ig is. Alternatívák léteznek, más operációs rendszert is kereshetünk. Ha nem teszünk semmit, a számítógépen maradhat a Windows 10 operációs rendszer, de jóval sebezhetőbb és kompatibilitási kockázatok is felmerülhetnek.