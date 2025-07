Szépségből romhalmaz, húsz perc alatt pusztult el a vásárhelyi zsidó temető álomszép parkja – videóval

Egy évvel ezelőtt fejezte be a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség a zsidó temető rekonstrukcióját.

A hódmezővásárhelyi zsidó temető szomorú látványt nyújt. A vihar legalább 50 fát kidöntött, megcsonkított, több sírban is kár keletkezett. Fotó: Kovács Erika

Egy éve újították fel, a vihar 20 perc alatt tette tönkre

– Kibontottunk minden sírt a növényzet fogságából, az ösvényeket, járdákat szépen járhatóvá tettük, hogy minden sírhoz kényelmesen oda lehessen sétálni. Azokat a fákat, amiket akkor veszélyesnek ítéltünk meg, kiszedtük, és nagyon szépen parkosítottuk a területet. Ennek 20 perc alatt vége lett – mondta elérzékenyülten Erdős László, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség elnöke.

– Én ilyet még nem láttam. Hétfőn, a vihar idején külföldről próbáltam hazajutni, de mivel a kegyetlen időjárási körülmények miatt a Liszt Ferenc Repülőtér is zárva volt, ezért csak kedden tudtam kijönni ide, a temetőbe. Nem szégyellem bevallani, sírva fakadtam a látványtól. Olyan volt, és még mindig olyan, mintha bombatámadás érte volna a temetőnket. Keresem a szavakat, pedig már látom az út végét, mert a Mazsihisztől komoly segítséget kapunk – mondta Erdős László, akivel bejártuk a temetőt. Bármerre néztünk, mindenütt a pusztítás nyomait tapasztaltuk. Az orkán erejű szél gyökerestől tépte ki az egészséges fákat, vastag ágakat szakított le. Legalább 50 fát tarolt le az orkán, amik sírköveket borítottak le, törtek össze. Akkora ereje volt a szélnek, hogy volt olyan több mázsás sírkő, amit arrébb rakott, elfordított.

Sírköveket is kidöntöttek, összetörtek a rájuk zuhanó fák

– A kidöntött fák eltakarításához, a derékba törtek kivágásához hozzáláttunk, a munkában a Mazsihisztől is kaptunk segítséget. Utána lehet felmérni azokat a károkat, amik a síremlékekben keletkeztek. Megígérem minden hozzátartozónak, hogy minden síremlék úgy áll majd, mint a vihar előtt, ebben a Mazsihisz is segít, illetve a biztosítótól is remélünk kártérítést – fogalmazott a hitközség elnöke.

Szeretnék a fákat is pótolni, ehhez kérik a hitközség tagjainak, barátainak, pártolóinak támogatását.

– Szeretnénk újraparkosítani a temetőnket, hogy újra méltó legyen. Hitközségünk temetőjében az 1800-as évek második felében voltak az első temetések. Az itt lévő fák több mint 100 évesek. A pótlásukat nem pici facsemetékkel, hanem többszörösen iskolázott, 2,5–3 méteres fákkal szeretnénk megoldani. Olyan fákkal, amelyek elviselik a hőséget, erős a gyökérzetük, és amelyek az ültetésüktől kezdve árnyékot nyújtanak a halottainknak és a kilátogató hozzátartozóknak – fogalmazott a hitközség elnöke.