Debütál A 3 testőr, sztárok tömkelege a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Érkezik a legjobban várt produkció, A 3 testőr premierje a Szegedi Szabadtéri Játékokra.

Pénteken bemutatják A 3 testőrt a Szegedi Szabadtérin. Fotó Karnok Csaba

Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden – videóval

Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D’Artagnan készen állnak arra, hogy meghódítsák a Dóm téren a szegediek és az ide látogatók szívét. Péntektől összesen öt estén át játszák a Szegedi Szabadtéri Játékok idei legjobban várt produkcióját, az ebben a formában itt bemutatásra kerülő A 3 testőrt. Szente Vajk rendezi a nagyvolumenű kalandmusicalt, amelyek köszönhetően az ezer négyzetméteres színpadon a 17. század korhű környezete és szemet gyönyörködtető öltözékei elevenednek meg.

Bőrcipők és várfalak bukkantak elő a szegedi rakpart alól, most kiderült, mi lesz a feltárt vár sorsa – galériával, videóval

Befejeződtek a szegedi rakparton zajló régészeti feltárások. A munkagépek már a szegedi rakpart helyreállításán dolgoznak. A föld alól előbukkantak a szegedi vár falai, évszázadokon átívelő rétegek és izgalmas leletek is napvilágra kerültek – köztük bőrcipő-talp és egy ritka padlótégla-darab.