Debütál A 3 testőr, sztárok tömkelege a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Összegyűjtöttük a nap legfontosabb eseményeit. pénteken startol A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Érkezik a legjobban várt produkció, A 3 testőr premierje a Szegedi Szabadtéri Játékokra.

A 3 testőr most pénteken debütál a Szegedi Szabadtérin.
Pénteken bemutatják A 3 testőrt a Szegedi Szabadtérin. Fotó Karnok Csaba

Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden – videóval

Athos, Porthos, Aramis és az ifjú D’Artagnan készen állnak arra, hogy meghódítsák a Dóm téren a szegediek és az ide látogatók szívét. Péntektől összesen öt estén át játszák a Szegedi Szabadtéri Játékok idei legjobban várt produkcióját, az ebben a formában itt bemutatásra kerülő A 3 testőrt. Szente Vajk rendezi a nagyvolumenű kalandmusicalt, amelyek köszönhetően az ezer négyzetméteres színpadon a 17. század korhű környezete és szemet gyönyörködtető öltözékei elevenednek meg. 

Bőrcipők és várfalak bukkantak elő a szegedi rakpart alól, most kiderült, mi lesz a feltárt vár sorsa – galériával, videóval

Befejeződtek a szegedi rakparton zajló régészeti feltárások. A munkagépek már a szegedi rakpart helyreállításán dolgoznak. A föld alól előbukkantak a szegedi vár falai, évszázadokon átívelő rétegek és izgalmas leletek is napvilágra kerültek – köztük bőrcipő-talp és egy ritka padlótégla-darab.

Újabb kincsek a rakpart alól

Fotók: Karnok Csaba

Szegedi vállalkozót fosztottak ki: komondorral védi vállalkozását a vendéglátós, kamerák buktatták le a tolvajokat

Több tízezer forintos kárt okoztak a tulajdonosnak. A napokban fiatalok loptak Szegeden, de az akciót kamerák rögzítették. Amit elloptak, azt pénzre is váltották. A tulajdonos lapunknak szólalt meg először.

Szabó Róbert házát letarolta a vihar, most egy egész falu állt mögé, hogy újra otthona legyen

A tiszaszigeti família tragédiájára a szegedi Somogyi-könyvtárban is felfigyeltek. Szabó Róbert és családja megsegítésére rendeznek három előadást tartalmazó eseményt, amire a belépés díjtalan, de a becsületkasszában összegyűlt összeget a viharkárt szenvedett – házuk tetejének felét levitte a szél – család kapja meg.

Hiába jön az új lakáshitel, Szegeden egy makacs tényező tarthatja magasan az albérletárakat

Szeptembertől megmozdulhat az albérletpiac az Otthon Start program hatására, de Szegeden korántsem biztos, hogy az országosan várt előrejelzés valóban bekövetkezik. A szeptemberben induló lakáshitel egészen másként mozgathatja meg a szegedi kínálatot. 


 


 


 


 

