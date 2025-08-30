Megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat – a rendszerváltás óta legnagyobb honvédségi művelet

A nemzeti és szövetségi szinten is kiemelt jelentőségű hadgyakorlat október közepéig tart majd.

Tankok, repülők és több ezer katona vonul az országban, megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat. Fotó: Teknős Miklós

Fiktív forgatókönyvre épül az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat

A NATO védelmi keretei között zajló, fiktív forgatókönyvre épülő műveletek célja, hogy a magyar haderő és szövetségesei valóságos helyzeteket modellezve teszteljék azokat a mechanizmusokat, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását szolgálják.

A vezérkarfőnök kiemelte: a Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz a gyakorlatban, továbbá a hazánkban települt NATO-vezetési elemek és alakulatok is bekapcsolódnak. Az ország több vármegyéjére kiterjedő műveletekben több mint kétezer tartalékos katona vesz részt, emellett más NATO-tagállamok erői is jelen lesznek.

A magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmét, valamint előkészíti a szövetséges csapatok – akár állomásozó, akár átvonuló erők – fogadását, ellátását és továbbindítását. Mindezt az észak-atlanti szövetség hazánkban települt erőivel, valamint az állami közigazgatási és védelmi szervekkel szoros együttműködésben hajtják végre.

A következő hetekben több helyszínen tartanak központi és helyőrségi felkészítéseket. Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik és PzH önjáró lövegek gyakorlatát, éleslövészeteket, menetgyakorlatokat, repülőgépes és helikopteres manővereket, valamint ejtőernyős ugrásokat is láthat majd a közönség.

Dr. Böröndi Gábor arra figyelmeztetett, hogy a gyakorlat idején megnövekedett közúti, vasúti és légi forgalomra, illetve intenzív hanghatásokra kell számítani. Hozzátette: a lakosság minden esetben előzetes tájékoztatást kap a csapatmozgásokról és az eszközök átcsoportosításáról.