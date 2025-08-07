Te is lehetsz valakinek a csoda: támogasd az Adni Öröm tanszergyűjtést!

Az akció célja, hogy a rászoruló gyermekek is megfelelő eszközökkel kezdhessék meg a tanévet. A karácsonyi Adni Öröm! akcióhoz hasonlóan ezúttal is az INTERSPAR áruházak kijelölt üzleteiben lehet adományozni. Csongrád-Csanád vármegyében Hódmezővásárhelyen található a kijelölt üzlet.

Elindult az Adni Öröm! Tanszergyűjtő akció a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország együttműködésével. Az iskolatáska sziluetteken találhatók a megvásárolható utalványok. Fotó: Máltai Szeretetszolgálat

– A kitelepülés már augusztus 1-jén megtörtént, kint vannak a szükséges kollekciók és táblák. Az akció augusztus 31-ig tart – tájékoztatott Mérai József, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hódmezővásárhelyi önkéntes csoportjának vezetője.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több ezer nehéz sorsú gyermeknek segít az iskolakezdésben. Tavaly csaknem 1600 rászoruló család részesült támogatásban az Adni Öröm! Tanszergyűjtő akció keretében. Az adományok elsősorban sokgyermekes családok gyermekeinek, családok átmeneti otthonában élő iskolásoknak, valamint árván maradt vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekeknek könnyítik meg a szeptemberi iskolakezdést.

Így vehet részt az Adni Öröm! Tanszergyűjtő akcióban

Az akció ideje alatt a kijelölt üzletekben iskolatáska alakú táblákon vonalkóddal ellátott kártyák találhatók. 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forint értékű utalványok vásárolhatók meg, amelyeket a kasszáknál kell kifizetni. A jelképesen megvásárolt utalványok értékének megfelelő tanszereket a szervezők a rászoruló gyermekekhez juttatják el.

A SPAR üzleteiben egész évben lehetőség van 200 és 500 forint értékű adománykártyák megvásárlására is.

Augusztus 21–24. között személyes tanszergyűjtő akciót is rendeznek, ahogy az elmúlt években is. Ez idő alatt közvetlenül tanszerekkel is lehet segíteni a rászoruló gyermekeket.

Az Adni Öröm! Tanszergyűjtő akció eredményei a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felületein követhetők.